Попит обвалився: продажі електромобілів в Україні за 2026 рік знизилися вдвічі
Українці в 2026 році купують все менше електромобілів. Найпопулярнішими є нові китайські моделі та вживані Nissan і Tesla.
За шість місяців 2026 року в Україні вперше поставили на облік 15 221 електрокар. Це вдвічі менше, аніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Подорожчання пального спричинило короткостроковий сплеск попиту на електромобілі в Україні, проте кардинально не змінило ситуацію. Легкових електрокарів зареєстровано 14 404 од. (-53% до 2025 року), а комерційних — 817 (-17%).
Із загальної кількості тільки 19% електромобілів є новими. Серед них переважають моделі китайського виробництва, а лідирують BYD.
Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за 2026 рік:
- BYD Leopard 3 — 421 продане авто
- BYD Sea Lion 06 EV — 359 од.
- Zeekr 001 — 229 од.
- Volkswagen ID.UNYX — 203 од.
- Zeekr 7X — 172 од.
У вживаному сегменті лідери також незмінні — це Nissan Leaf та моделі Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні у 2026 році:
- Nissan Leaf — 1592 зареєстрованих авто.
- Tesla Model Y — 1468 од.
- Tesla Model 3 — 1355 од.
- Chevrolet Bolt — 613 од.
- Renault Zoe — 553 од.
Раніше Фокус розповідав, що в Європі продаватимуть найпопулярніший електромобіль у Китаї за $9500.
Також ми розповідали про перші електрокари Toyota на українському ринку.