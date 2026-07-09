Попит обвалився: продажі електромобілів в Україні за 2026 рік знизилися вдвічі

Українці в 2026 році купують все менше електромобілів. Найпопулярнішими є нові китайські моделі та вживані Nissan і Tesla.

За шість місяців 2026 року в Україні вперше поставили на облік 15 221 електрокар. Це вдвічі менше, аніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Подорожчання пального спричинило короткостроковий сплеск попиту на електромобілі в Україні, проте кардинально не змінило ситуацію. Легкових електрокарів зареєстровано 14 404 од. (-53% до 2025 року), а комерційних — 817 (-17%).

BYD Leopard 3 — найпопулярніший новий електрокар в Україні Фото: autohome.com.cn

Із загальної кількості тільки 19% електромобілів є новими. Серед них переважають моделі китайського виробництва, а лідирують BYD.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за 2026 рік:

BYD Leopard 3 — 421 продане авто BYD Sea Lion 06 EV — 359 од. Zeekr 001 — 229 од. Volkswagen ID.UNYX — 203 од. Zeekr 7X — 172 од.

У вживаному сегменті лідирує Nissan Leaf

У вживаному сегменті лідери також незмінні — це Nissan Leaf та моделі Tesla.

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Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні у 2026 році:

Nissan Leaf — 1592 зареєстрованих авто. Tesla Model Y — 1468 од. Tesla Model 3 — 1355 од. Chevrolet Bolt — 613 од. Renault Zoe — 553 од.

Раніше Фокус розповідав, що в Європі продаватимуть найпопулярніший електромобіль у Китаї за $9500.

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