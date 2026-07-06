Найпопулярніший китайський електрокар за $9500 вийде на європейський ринок (фото)

Новий Geely Galaxy Xingyuan продаватимуть у Європі. Найпопулярніший електрокар із Китаю недорогий і здатен проїхати понад 300 км без підзарядки.

Електромобіль Geely Galaxy Xingyuan вийде на європейський ринок під назвою E2. Із серпня його почнуть продавати у Великій Британії та Нідерландах, а пізніше він з'явиться і в низці інших країн. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу Geely E2 становить 317 км Фото: Geely

Ціна Geely Galaxy Xingyuan у Китаї становить 64 800 — 94 800 юанів ($9500 — 14 000), проте в Європі електрокар E2 буде дорожчим. Наразі це найпопулярніший електрокар на китайському ринку: за перші 5 місяців 2026 року продано 160 800 авто.

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Новий Geely E2 — компактний 4,1-літровий хетчбек В-класу з обтічним дизайном і плавними обводами кузова. У його салоні встановлено два екрани на передній панелі, а об'єм багажника становить 375 л. Модель запропонують у трьох варіантах комплектації і відомо, що базова версія отримає підігрів сидінь.

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На передній панелі встановлено два екрани Фото: Geely

Електромобіль Geely E2 в Європі продаватимуть зі 114-сильним мотором та батареєю ємністю 39,4 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 10,2 с і має запас ходу в 317 км за циклом WLTP.

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