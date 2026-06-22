Потужний гібрид: Geely представила серійну версію Galaxy Cruiser 700 (фото)

22 червня Geely Design опублікувала офіційні зображення підключного гібридного позашляховика Galaxy Cruiser 700 у зеленому кольорі.

Ця модель з'явиться на внутрішньому ринку цього року з піковою потужністю 830 кВт (1113 кінських сил), повідомляє CarNewsChina.com. Geely Galaxy Cruiser 700 також відомий під назвою Zhanjian 700. Це серійна версія концепт-кара Galaxy Cruiser, представленого на Шанхайському автосалоні 2025 року.

Раніше компанія Geely повідомила, що їхній перший позашляховик буде оснащений гібридною системою з можливістю підключення, яка складатиметься з бензинового двигуна внутрішнього згоряння та трьох електродвигунів.

Фото: Geely

Нова модель вирізняється кутастим кузовом із прямокутними фарами, масивними бамперами, широкими колісними арками, затемненими стійками та відкидними задніми дверцятами, на яких встановлено запасне колесо.

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На даху встановлено датчик LiDAR, доповнений міліметровим радаром, інтегрованим у передній бампер.

Фото: Geely

Geely Galaxy Cruiser 700 має традиційні дверні ручки, багажник на даху та рельєфний капот із тонким повітрозабірником.

Автомобіль має вертикально розташовані задні ліхтарі з трьома квадратними елементами. Ззаду Cruiser 700 нагадує Land Rover Defender, Jetour T2 та Jetour G700. Задня вісь автомобіля має незалежну підвіску.

Фото: Geely

Над центральним стоп-сигналом Cruiser 700 розташована камера. Цей елемент вказує на те, що автомобіль буде оснащений дзеркалом заднього виду з функцією потокової передачі зображення, яка компенсує обмежений огляд через запасне колесо. У

Існує велика ймовірність, що цей позашляховик буде оснащений системою допомоги водієві G-ASD G-Pilot H7 на базі чіпа Nvidia AGX Thor потужністю 700 TOPS. Ця система здатна рухатися в режимі NOA (Navigate On Autopilot) міськими дорогами та автомагістралями.

Фото: Geely

Geely Galaxy Cruiser 700 оснащений гібридною системою з можливістю підключення, сумарна пікова потужність якої становить 830 кВт (1113 к.с.).

Представники бренду наголосили, що співвідношення потужності до ваги цього позашляховика сягає 288 кВт на тонну. Це означає, що споряджена маса Galaxy Cruiser 700 становитиме близько 2880 кг.

Два електродвигуни будуть розташовані на задній осі. Їхні приводні вали будуть з'єднані за допомогою гідромуфти, розташованої між ними.

Galaxy Cruiser 700 буде оснащений власною розробленою системою динамічного керування, здатною пройти випробування на швидкості 80 км/год (випробування на їзду під час раптової появи лося). Він перевіряє стійкість автомобіля під час різких маневрів — наприклад, якщо на порожній трасі перед вами раптово з’являється лось або інша велика тварина.

Нагадаємо, компанія Geely представила вражаючий електроседан Galaxy ТТ.

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