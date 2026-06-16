Запас ходу — до 725 км: Geely представила вражаючий електроседан Galaxy TT (фото)

Дані щодо конфігурації акумуляторів та запасу ходу електричного седана Geely Galaxy TT офіційно опубліковано в останньому каталозі пільг щодо податку на придбання електромобілів у базі Міністерства промисловості КНР.

Інформація оприлюднена державними органами промислового нагляду та Державною податковою адміністрацією, повідомляє Y-Auto. Ці нові технічні дані, оприлюднені задовго до початку серійного виробництва, визначають основні технічні характеристики майже п’ятиметрового преміального електроседана.

Запас ходу та заряд акумулятора

Нормативна документація підтверджує, що в новому седані використовуються три різні типи літій-іонних акумуляторів: 52,5 кВт·год, 63,8 кВт·год і 75,2 кВт·год.

Ці елементи накопичення енергії розподіляють робочі можливості на чотири чіткі діапазони руху, розраховані відповідно до стандартизованого китайського базового показника CLTC.

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Базова версія на 52,5 кВт·год забезпечує запас ходу в 540 км. Більш потужна версія на 63,8 кВт·год дозволяє проїхати 640 км, а флагманський пакет на 75,2 кВт·год — 650 км або максимум 725 км за стандартом CLTC, що значною мірою залежить від характеристик коліс та аеродинамічних елементів кузова.

Седан має кузов типу фастбек довжиною майже п'ять метрів Фото: Geely

Розміри та силова установка

Майбутній седан має кузов типу фастбек довжиною 4999 мм, шириною 1919 мм і висотою 1479 мм, при цьому колісна база становить 2920 мм.

Ця преміальна платформа оснащена потужним синхронним електродвигуном з постійними магнітами потужністю 245 кВт, який приводить у рух задню вісь.

Базова версія оснащена заднім електродвигуном потужністю 333 к.с., а топова — двомоторною установкою потужністю 578 к.с.

Що стосується назви Galaxy TT, то вона поки що є попередньою. Автовиробник уже розпочав голосування щодо назви серійної версії.

Фото: Geely

Напередодні компанія Geely представила новий Lynk & Co 07 GT, розроблений спільно з Volvo.

Нагадаємо, на ринок вийшов електромобіль від Geely та Volvo за 25 000 доларів.