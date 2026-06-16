Запас хода — до 725 км: Geely показала впечатляющий электроседан Galaxy ТТ (фото)

Данные о конфигурации батарей и запасе хода электрического седана Geely Galaxy TT официально опубликованы в последнем каталоге льгот по налогу на покупку электромобилей в базе Минпрома КНР.

Информация обнародована государственными органами промышленного надзора и Государственной налоговой администрацией, сообщает Y-Auto. Эти новые технические данные задолго до начала серийного производства устанавливают основные инженерные параметры почти пятиметрового премиального электроседана.

Запас хода и батареи

Нормативная документация подтверждает, что в новом седане используются три различных типа литий-ионных батарей: 52,5 кВт·ч, 63,8 кВт·ч и 75,2 кВт·ч.

Эти элементы хранения энергии распределяют рабочие возможности на четыре четких диапазона движения, рассчитанных в соответствии со стандартизированным китайским базовым показателем CLTC.

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Базовая версия на 52,5 кВт·ч обеспечивает запас хода в 540 км. Более мощная версия на 63,8 кВт·ч позволяет проехать 640 км, а флагманский пакет на 75,2 кВт·ч — 650 км или максимум 725 км по стандарту CLTC, в значительной степени зависящие от характеристик колес и аэродинамических элементов кузова.

Седан имеет кузов типа фастбэк длиной почти пять метров Фото: Geely

Размеры и силовая установка

Предстоящий седан имеет кузов типа фастбэк длиной 4999 мм, шириной 1919 мм и высотой 1479 мм, при этом колесная база составляет 2920 мм.

Эта премиальная платформа оснащена мощным синхронным электродвигателем с постоянными магнитами мощностью 245 кВт, приводящим в движение заднюю ось.

Базовая версия оснащается задним электромотором на 333 л.с., топовая — двухмоторной установкой мощностью 578 л.с.

Что касается названия Galaxy TT, то оно пока предварительное. Автопроизводитель уже запустил голосование за имя серийной версии.

Фото: Geely

Накануне Geely представила новый Lynk & Co 07 GT, разработаный совместно Volvo.

Напомним, на рынок вышел электрокар от Geely и Volvo за $25 000.