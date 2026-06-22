Мощный гибрид: Geely рассекретила серийный Galaxy Cruiser 700 (фото)

22 июня Geely Design поделилась официальными изображениями подключаемого гибридного внедорожника Galaxy Cruiser 700 в зеленом цвете.

Эта модель выйдет на внутренний рынок в этом году с пиковой мощностью 830 кВт (1113 лошадиных сил), сообщает CarNewsChina.com. Geely Galaxy Cruiser 700 также известен под названием Zhanjian 700. Это серийная версия концепт-кара Galaxy Cruiser, представленного на Шанхайском автосалоне 2025 года.

Ранее Geely сообщила, что их первый внедорожник будет оснащен подключаемой гибридной системой с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и тремя электромоторами.

Фото: Geely

Новая модель отличается угловатым кузовом с прямоугольными фарами, массивными бамперами, широкими колесными арками, затемненными стойками и откидной задней дверью с установленным на ней запасным колесом.

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На крыше установлен датчик LiDAR, дополненный миллиметровым радаром, интегрированным в передний бампер.

Фото: Geely

Geely Galaxy Cruiser 700 предлагает традиционные дверные ручки, багажник на крыше и рельефный капот с тонким воздухозаборником.

Автомобиль имеет вертикально расположенные задние фонари с тремя квадратными элементами. Сзади Cruiser 700 напоминает Land Rover Defender, Jetour T2 и Jetour G700. Задняя ось автомобиля имеет независимую подвеску.

Фото: Geely

Над центральным стоп-сигналом Cruiser 700 расположена камера. Этот элемент указывает на то, что автомобиль будет оснащен зеркалом заднего вида с функцией потоковой передачи изображения, компенсирующей недостаток обзора из-за запасного колеса. В

Велика вероятность, что этот внедорожник будет оснащен системой помощи водителю G-ASD G-Pilot H7 на базе чипа Nvidia AGX Thor мощностью 700 TOPS. Эта система способна двигаться в режиме NOA (Navigate On Autopilot) по городским дорогам и автомагистралям.

Фото: Geely

Geely Galaxy Cruiser 700 использует подключаемую гибридную систему с суммарной пиковой мощностью 830 кВт (1113 л.с.).

Представители бренда подчеркнули, что соотношение мощности к весу этого внедорожника достигает 288 кВт на тонну. Это означает, что снаряженная масса Galaxy Cruiser 700 составит около 2880 кг.

Два электромотора будут расположены на задней оси. Их приводные валы будут соединены с помощью гидромуфты, расположенной между ними.

Galaxy Cruiser 700 будет предлагать собственную разработанную систему динамического управления, способную пройти тест на скорость 80 км/ч (тест на езду на лосях). Он проверяет устойчивость машины при резком маневрировании — например, если на пустой трассе перед вами внезапно появляется лось или другой крупный зверь.

Напомним, Geely показала впечатляющий электроседан Galaxy ТТ.

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