Самый популярный китайский электромобиль за $9500 выйдет на европейский рынок (фото)

Новый Geely Galaxy Xingyuan будут продавать в Европе. Самый популярный электромобиль из Китая доступный и способен преодолеть более 300 км без подзарядки.

Электромобиль Geely Galaxy Xingyuan выйдет на европейский рынок под названием E2. С августа его начнут продавать в Великобритании и Нидерландах, а позже он появится и в ряде других стран. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода Geely E2 составляет 317 км Фото: Geely

Цена Geely Galaxy Xingyuan в Китае составляет 64 800 — 94 800 юаней ($9500 — 14 000), однако в Европе электромобиль E2 будет стоить дороже. На данный момент это самый популярный электромобиль на китайском рынке: за первые 5 месяцев 2026 года было продано 160 800 автомобилей.

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Новый Geely E2 — компактный 4,1-литровый хэтчбек B-класса с обтекаемым дизайном и плавными очертаниями кузова. В его салоне установлены два экрана на приборной панели, а объём багажника составляет 375 л. Модель будет предлагаться в трёх вариантах комплектации, и известно, что базовая версия получит подогрев сидений.

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На передней панели установлены два экрана Фото: Geely

Электромобиль Geely E2 в Европе будет продаваться с 114-сильным двигателем и аккумулятором емкостью 39,4 кВт∙ч. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 10,2 с и имеет запас хода 317 км по циклу WLTP.

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