Авторинок відновлюється: які автомобілі купують українці у 2026 році

Авторинок України поступово оговтався після падіння на початку року і навіть трохи перевершив минулорічні показники. Лідери серед марок і моделей — незмінні.

Із січня по червень 2026 року в Україні поставили на облік 33 тис. нових легкових авто, що на 0,5% більше, аніж за перше півріччя минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

У червні українці придбали 6 тис. нових автомобілів. Такий же показник зафіксували і за результатами аналогічного періоду минулого року.

Renault Duster залишається найпопулярнішою моделлю авто в Україні Фото: Renault

Лідерство на ринку в 2026 році зберігають Toyota та Renault. Третє місце посідає Skoda, а у топ 5 потрапили також Volkswagen і BYD. Найбільше зростання продажів продемонстрували Mazda (49%) та Hyundai (26%).

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Великий багажник і витрата 4,7 л/100 км: в Україні з'явився новий кросовер Renault (фото)

Топ 10 найпопулярніших автобрендів в Україні за перше півріччя 2026 року:

Toyota — 4852 проданих авто (+6% до 2025 року). Renault — 3048 од. (+5%). Skoda — 2791 од. (+9%). Volkswagen — 2403 од. (-10%). BYD — 1918 од. (+8%). Hyundai — 1891 од. (+26%). BMW — 1785 од. (-7%). Mazda — 1434 од. (+49%). Nissan — 1269 од. (+11%). Szuki — 1050 од. (-27%).

Найпопулярніше авто в Україні за 2026 рік незмінне — кросовер Renault Duster.

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Між іншим, Toyota виводить на український авторинок новий кросовер RAV4 та одразу три електрокари.

Також Фокус писав, що українці стали купувати менше вживаних авто зі США.