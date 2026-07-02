Авторинок відновлюється: які автомобілі купують українці у 2026 році
Авторинок України поступово оговтався після падіння на початку року і навіть трохи перевершив минулорічні показники. Лідери серед марок і моделей — незмінні.
Із січня по червень 2026 року в Україні поставили на облік 33 тис. нових легкових авто, що на 0,5% більше, аніж за перше півріччя минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
У червні українці придбали 6 тис. нових автомобілів. Такий же показник зафіксували і за результатами аналогічного періоду минулого року.
Лідерство на ринку в 2026 році зберігають Toyota та Renault. Третє місце посідає Skoda, а у топ 5 потрапили також Volkswagen і BYD. Найбільше зростання продажів продемонстрували Mazda (49%) та Hyundai (26%).Важливо
Топ 10 найпопулярніших автобрендів в Україні за перше півріччя 2026 року:
- Toyota — 4852 проданих авто (+6% до 2025 року).
- Renault — 3048 од. (+5%).
- Skoda — 2791 од. (+9%).
- Volkswagen — 2403 од. (-10%).
- BYD — 1918 од. (+8%).
- Hyundai — 1891 од. (+26%).
- BMW — 1785 од. (-7%).
- Mazda — 1434 од. (+49%).
- Nissan — 1269 од. (+11%).
- Szuki — 1050 од. (-27%).
Найпопулярніше авто в Україні за 2026 рік незмінне — кросовер Renault Duster.
Між іншим, Toyota виводить на український авторинок новий кросовер RAV4 та одразу три електрокари.
Також Фокус писав, що українці стали купувати менше вживаних авто зі США.