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Авторынок восстанавливается: какие автомобили покупают украинцы в 2026 году

продажи новых автомобилей
За первое полугодие в Украине было продано 33 тыс. новых легковых автомобилей | Фото: Alamy

Авторынок Украины постепенно оправился после падения в начале года и даже немного превзошел прошлогодние показатели. Лидеры среди марок и моделей остались прежними.

С января по июнь 2026 года в Украине было зарегистрировано 33 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,5% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В июне украинцы приобрели 6 тыс. новых автомобилей. Такой же показатель был зафиксирован и по итогам аналогичного периода прошлого года.

Renault Duster
Renault Duster по-прежнему остается самой популярной моделью автомобиля в Украине
Фото: Renault

В 2026 году лидерство на рынке сохраняют Toyota и Renault. Третье место занимает Skoda, а в пятерку лидеров также вошли Volkswagen и BYD. Наибольший рост продаж продемонстрировали Mazda (49 %) и Hyundai (26 %).

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Большой багажник и расход 4,7 л/100 км: в Украине появился новый кроссовер Renault (фото)
Большой багажник и расход 4,7 л/100 км: в Украине появился новый кроссовер Renault (фото)

Топ-10 самых популярных автомобильных брендов в Украине за первое полугодие 2026 года:

  1. Toyota — 4852 проданных автомобиля (+6 % к 2025 году).
  2. Renault — 3048 шт. (+5%).
  3. Skoda — 2791 шт. (+9%).
  4. Volkswagen — 2403 шт. (-10%).
  5. BYD — 1918 шт. (+8%).
  6. Hyundai — 1891 шт. (+26%).
  7. BMW — 1785 шт. (-7%).
  8. Mazda — 1434 шт. (+49%).
  9. Nissan — 1269 шт. (+11%).
  10. Szuki — 1050 шт. (-27%).

Самый популярный автомобиль в Украине в 2026 году остаётся прежним — кроссовер Renault Duster.

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Кстати, Toyota выводит на украинский авторынок новый кроссовер RAV4 и сразу три электромобиля.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинцы стали реже покупать подержанные автомобили из США.