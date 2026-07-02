Авторынок восстанавливается: какие автомобили покупают украинцы в 2026 году

Авторынок Украины постепенно оправился после падения в начале года и даже немного превзошел прошлогодние показатели. Лидеры среди марок и моделей остались прежними.

С января по июнь 2026 года в Украине было зарегистрировано 33 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,5% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В июне украинцы приобрели 6 тыс. новых автомобилей. Такой же показатель был зафиксирован и по итогам аналогичного периода прошлого года.

Renault Duster по-прежнему остается самой популярной моделью автомобиля в Украине Фото: Renault

В 2026 году лидерство на рынке сохраняют Toyota и Renault. Третье место занимает Skoda, а в пятерку лидеров также вошли Volkswagen и BYD. Наибольший рост продаж продемонстрировали Mazda (49 %) и Hyundai (26 %).

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Большой багажник и расход 4,7 л/100 км: в Украине появился новый кроссовер Renault (фото)

Топ-10 самых популярных автомобильных брендов в Украине за первое полугодие 2026 года:

Toyota — 4852 проданных автомобиля (+6 % к 2025 году). Renault — 3048 шт. (+5%). Skoda — 2791 шт. (+9%). Volkswagen — 2403 шт. (-10%). BYD — 1918 шт. (+8%). Hyundai — 1891 шт. (+26%). BMW — 1785 шт. (-7%). Mazda — 1434 шт. (+49%). Nissan — 1269 шт. (+11%). Szuki — 1050 шт. (-27%).

Самый популярный автомобиль в Украине в 2026 году остаётся прежним — кроссовер Renault Duster.

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Кстати, Toyota выводит на украинский авторынок новый кроссовер RAV4 и сразу три электромобиля.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинцы стали реже покупать подержанные автомобили из США.