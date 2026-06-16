Украинцы стали покупать меньше авто из США: какие "битки" пользуются спросом (фото)

В Украине снижается спрос на подержанные автомобили из США. Из-за океана стали завозить меньше электромобилей и больше бензиновых моделей.

В мае в Украине прошли первичную регистрацию 3,8 тыс. автомобилей из США. Это на 15% меньше, чем в апреле, и на 12% меньше, чем в мае 2025 года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Средний возраст автомобилей, ввозимых в Украину из США, составляет 6,3 года. Обычно ввозятся так называемые "битки" — поврежденные в результате ДТП автомобили.

Ford Escape — самое популярное авто из США в Украине Фото: Ford

Среди автомобилей из Америки преобладают бензиновые модели — их доля составляет 57% от общего количества. Доля электромобилей снизилась до 21%, а гибридов — выросла до 14%. Дизельные модели составляют 5%, а автомобили с ГБО — 3%.

Самый популярный автомобиль из США в Украине остается неизменным — это кроссовер Ford Escape. А вот спрос на электромобили Tesla из-за океана продолжает снижаться. Зато растет популярность подержанных BMW.

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Топ-5 самых популярных авто из США в Украине за июнь 2026 года:

Ford Escape — 410 зарегистрированных авто. BMW X3 — 273 шт. Nissan Rogue — 264 шт. Tesla Model Y — 254 шт. BMW X5 — 240 шт.

Кстати, в Украине в последнее время снижаются и продажи автомобилей из Китая.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинцы стали реже покупать подержанные автомобили.