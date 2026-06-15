В Украине падает спрос на автомобили из Китая: какие модели продолжают покупать (фото)

Продажи автомобилей из Китая в Украине продолжают снижаться. Чаще всего покупают электромобили, однако и бензиновые модели пользуются спросом.

В мае в Украине прошла первичная регистрация 900 новых и подержанных автомобилей из Китая. Это на 18% меньше, чем в апреле, и сразу на 43% меньше, чем в мае 2025 года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Большинство автомобилей из Китая в Украине — электромобили, однако их доля за год снизилась с 85% до 52%. Гибриды составляют 28% от общего количества, бензиновые автомобили — 18%, а дизельные — 2%.

Zeekr 7X лидирует в сегменте подержанных автомобилей Фото: Zeekr

Новых автомобилей из КНР было приобретено 754, что на 44% меньше, чем в прошлом году. Среди них лидируют электромобили BYD, однако в пятерку лидеров вошел и бензиновый Chery Tiggo 4.

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Топ-5 самых популярных новых автомобилей из Китая в Украине в мае 2026 года:

BYD Sea Lion 06 — 89 проданных автомобилей. BYD Song L — 75 шт. BYD Leopard 3 — 57 шт. Zeekr 7X — 39 шт. Chery Tiggo 4 — 27 шт.

На учет было поставлено 146 подержанных автомобилей из Китая, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популярным является электрокроссовер Zeekr 7X (18 автомобилей).

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Ранее "Фокус" сообщал, что в Украине падает спрос на электромобили.

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