В Україні падає попит на авто з Китаю: які моделі продовжують купувати (фото)

Продажі авто з Китаю в Україні продовжують знижуватися. Найчастіше купують електромобілі, проте і бензинові моделі мають попит.

За травень першу реєстрацію в Україні пройшли 900 нових і вживаних авто з Китаю. Це на 18% менше, ніж у квітні, та одразу на 43% менше, аніж у травні 2025 року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Більшість авто з Китаю в Україні — електрокари, проте їх частка за рік знизилася з 85% до 52%. Гібриди становлять 28% від загальної кількості, бензинові авто — 18%, а дизельні — 2%.

Zeekr 7X лідирує у вживаному сегменті Фото: Zeekr

Нових авто з КНР придбали 754, що на 44% менше, аніж торік. Серед них лідирують електромобілі BYD, проте до п'ятірки лідерів потрапив і бензиновий Chery Tiggo 4.

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Топ 5 найпопулярніших нових авто з Китаю в Україні за травень 2026 року:

BYD Sea Lion 06 — 89 проданих авто. BYD Song L — 75 од. BYD Leopard 3 — 57 од. Zeekr 7X — 39 од. Chery Tiggo 4 — 27 од.

Вживаних авто з Китаю поставили на облік 146 одиниць, що на 40% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярнішим є електрокросовер Zeekr 7X (18 авто).

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Раніше Фокус повідомляв, що в Україні падає попит на електромобілі.

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