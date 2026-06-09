В Україні знову падає попит на електрокари: які моделі досі купують (фото)

Продажі електрокарів в Україні перейшли до зниження після короткострокового стрибка попиту. Найчастіше українці обирають китайські моделі, а також вживані Nissan і Tesla.

За травень 2026 року в Україні вперше поставили на облік 2652 нових та вживаних електрокари. Це на 12% менше, ніж у квітні та одразу на 57% менше, аніж у травні минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості 2495 — легкові електромобілі (466 нових та 2029 вживаних). Комерційних електрокарів придбали 157 і з них лише 10 — нові.

BYD Sea Lion 06 — найпопулярніший новий електрокар в Україні Фото: autohome.com.cn

У новому сегменті, як і раніше, переважають китайські моделі. Лідерами є електрокари BYD.

Топ 5 популярних нових електромобілів в Україні за травень 2026 року:

BYD Sea Lion 06 EV — 64 проданих авто. BYD Leopard 3 — 57 од. Zeekr 7X — 39 од. Toyota bZ4X — 30 од. Volkswagen ID.UNYX — 24 од.

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Серед вживаних електрокарів лідирують Nissan Leaf та моделі Tesla.

Nissan Leaf лідирує у вживаному сегменті Фото: Nissan

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf — 310 зареєстрованих авто. Tesla Model Y — 262 од. Tesla Model 3 — 199 од. Chevrolet Bolt — 100 од. Kia Niro EV — 89 од.

Між іншим, на український ринок виходить флагманський електрокросовер MG із запасом ходу понад 500 км.

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