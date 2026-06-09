В Україні знову падає попит на електрокари: які моделі досі купують (фото)
Продажі електрокарів в Україні перейшли до зниження після короткострокового стрибка попиту. Найчастіше українці обирають китайські моделі, а також вживані Nissan і Tesla.
За травень 2026 року в Україні вперше поставили на облік 2652 нових та вживаних електрокари. Це на 12% менше, ніж у квітні та одразу на 57% менше, аніж у травні минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Із цієї кількості 2495 — легкові електромобілі (466 нових та 2029 вживаних). Комерційних електрокарів придбали 157 і з них лише 10 — нові.
У новому сегменті, як і раніше, переважають китайські моделі. Лідерами є електрокари BYD.
Топ 5 популярних нових електромобілів в Україні за травень 2026 року:
- BYD Sea Lion 06 EV — 64 проданих авто.
- BYD Leopard 3 — 57 од.
- Zeekr 7X — 39 од.
- Toyota bZ4X — 30 од.
- Volkswagen ID.UNYX — 24 од.
Серед вживаних електрокарів лідирують Nissan Leaf та моделі Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf — 310 зареєстрованих авто.
- Tesla Model Y — 262 од.
- Tesla Model 3 — 199 од.
- Chevrolet Bolt — 100 од.
- Kia Niro EV — 89 од.
Між іншим, на український ринок виходить флагманський електрокросовер MG із запасом ходу понад 500 км.
Також Фокус писав, що в Україну привезли нову електричну "шістку" Mazda.