В Украине снова падает спрос на электрокары: какие модели до сих пор покупают (фото)
Продажи электрокаров в Украине перешли к снижению после краткосрочного скачка спроса. Чаще всего украинцы выбирают китайские модели, а также подержанные Nissan и Tesla.
За май 2026 года в Украине впервые поставили на учет 2652 новых и подержанных электрокара. Это на 12% меньше, чем в апреле и сразу на 57% меньше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Из этого количества 2495 — легковые электромобили (466 новых и 2029 бывших в употреблении). Коммерческих электрокаров приобрели 157 и из них только 10 — новые.
В новом сегменте по-прежнему преобладают китайские модели. Лидерами являются электрокары BYD.
Топ 5 популярных новых электромобилей в Украине за май 2026 года:
- BYD Sea Lion 06 EV — 64 проданных авто.
- BYD Leopard 3 — 57 ед.
- Zeekr 7X — 39 ед.
- Toyota bZ4X — 30 ед.
- Volkswagen ID.UNYX — 24 ед.
Среди подержанных электрокаров лидируют Nissan Leaf и модели Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 310 зарегистрированных авто.
- Tesla Model Y — 262 ед.
- Tesla Model 3 — 199 ед.
- Chevrolet Bolt — 100 ед.
- Kia Niro EV — 89 ед.
Между прочим, на украинский рынок выходит флагманский электрокроссовер MG с запасом хода более 500 км.
Также Фокус писал, что в Украину привезли новую электрическую "шестерку" Mazda.