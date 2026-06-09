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В Украине снова падает спрос на электрокары: какие модели до сих пор покупают (фото)

электромобили зарядка
Украинцы стали покупать меньше электрокаров | Фото: carscoops.com

Продажи электрокаров в Украине перешли к снижению после краткосрочного скачка спроса. Чаще всего украинцы выбирают китайские модели, а также подержанные Nissan и Tesla.

За май 2026 года в Украине впервые поставили на учет 2652 новых и подержанных электрокара. Это на 12% меньше, чем в апреле и сразу на 57% меньше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества 2495 — легковые электромобили (466 новых и 2029 бывших в употреблении). Коммерческих электрокаров приобрели 157 и из них только 10 — новые.

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06 — самый популярный новый электрокар в Украине
Фото: autohome.com.cn

В новом сегменте по-прежнему преобладают китайские модели. Лидерами являются электрокары BYD.

Топ 5 популярных новых электромобилей в Украине за май 2026 года:

  1. BYD Sea Lion 06 EV — 64 проданных авто.
  2. BYD Leopard 3 — 57 ед.
  3. Zeekr 7X — 39 ед.
  4. Toyota bZ4X — 30 ед.
  5. Volkswagen ID.UNYX — 24 ед.
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Среди подержанных электрокаров лидируют Nissan Leaf и модели Tesla.

Nissan Leaf
Nissan Leaf лидирует в подержанном сегменте
Фото: Nissan

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

  1. Nissan Leaf — 310 зарегистрированных авто.
  2. Tesla Model Y — 262 ед.
  3. Tesla Model 3 — 199 ед.
  4. Chevrolet Bolt — 100 ед.
  5. Kia Niro EV — 89 ед.

Между прочим, на украинский рынок выходит флагманский электрокроссовер MG с запасом хода более 500 км.

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