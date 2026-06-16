Українці стали купувати менше авто зі США: які "битки" мають попит (фото)

В Україні знижується попит на вживані авто зі США. Із-за океану стали завозити менше електрокарів і більше бензинових моделей.

За травень першу реєстрацію в Україні пройшли 3,8 тис. авто зі США. Це на 15% менше, ніж у квітні, та на 12% менше, аніж у травні 2025 року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Середній вік імпортованих авто зі США в Україні — 6,3 року. Зазвичай завозять так звані "битки" — пошкоджені машини після ДТП.

Ford Escape — найпопулярніше авто зі США в Україні Фото: Ford

Серед авто із Америки переважають бензинові моделі — їх 57% від загальної кількості. Частка електрокарів знизилася до 21%, а гібридів — зросла до 14%. Дизельні моделі складають 5%, а авто з ГБО — 3%.

Найпопулярніше авто зі США в Україні незмінне — це кросовер Ford Escape. А от попит на електромобілі Tesla з-за океану продовжує знижуватися. Натомість зростає популярність вживаних BMW.

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Топ 5 найпопулярніших авто зі США в Україні за червень 2026 року:

Ford Escape — 410 зареєстрованих авто. BMW X3 — 273 од. Nissan Rogue — 264 од. Tesla Model Y — 254 од. BMW X5 — 240 од.

Між іншим, в Україні останнім часом знижуються і продажі авто з Китаю.

Також Фокус розповідав, що українці стали купувати менше авто з пробігом.