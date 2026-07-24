Шпигуни-фотографи сфотографували кросовер нового покоління Kia Sportage NQ6 (фото)

Південнокорейський автовиробник Kia розпочав випробування свого нового кросовера Kia Sportage NQ6.

Незважаючи на те, що його кузов був замаскований, фотографи-шпигуни зуміли помітити найочевидніші особливості моделі наступного покоління, пише Autoevolution.

Найпопулярніший автомобіль Kia, "модель, що користується величезною популярністю у всьому світі", отримає абсолютно новий дизайн, найімовірніше, у стилі останніх моделей, таких як другий Telluride та абсолютно новий Seltos.

Судячи з більш кутастого профілю та масивної задньої консолі, він також стане більшим і практичнішим, і, за чутками, Kia відмовиться від суто бензинових моделей на користь комбінації силових агрегатів MHEV, гібридних та підключних гібридів, принаймні в Європі.

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Наступне покоління Sportage також може отримати новітню гібридну систему Kia, що, як очікується, забезпечить значне поліпшення як продуктивності, так і паливної економічності.

Головна мета — підвищення продуктивності автомобіля за рахунок збільшення ємності акумулятора та потужності двигуна. Крім того, підключуваний гібридний варіант може мати запас ходу на електротязі до 100 км, щоб забезпечити більшу гнучкість як для міської, так і для заміської їзди.

Також на опублікованих кадрах можна мимохідь побачити інтер’єр, де чітко видно абсолютно нову систему Pleos Connect, представлену Hyundai Motor Group на таких моделях, як Hyundai Ioniq 3.

Прем'єру наступного Sportage очікують не раніше кінця 2027 року, проте офіційного графіку від Kia поки що немає.

Нагадаємо, напередодні відбувся дебют найдешевшого електрокросовера Kia.

Також повідомлялося, що найдорожчу модель Kia знімуть з виробництва.