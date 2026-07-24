Шпионы-фотографы засветили кроссовер нового поколения Kia Sportage NQ6 (фото)

Южнокорейский автопроизводитель Kia вывел на тестовые испытания свой новый кроссовер Kia Sportage NQ6.

Несмотря на то, что его кузов был замаскирован, фотографы-шпионы сумели подметить самые очевидные моменты в модели следующего поколения, пишет Autoevolution.

Самый продаваемый автомобиль Kia, "модель, пользующаяся огромной популярностью во всем мире", получит совершенно новый дизайн, скорее всего, в соответствии с последними моделями, такими как второй Telluride и совершенно новый Seltos.

Судя по более угловатому профилю и массивной задней консоли, он также станет больше и практичнее, и, по слухам, Kia откажется от чисто бензиновых моделей в пользу комбинации силовых агрегатов MHEV, гибридных и подключаемых гибридов, по крайней мере, в Европе.

Відео дня

Следующее поколение Sportage также может получить новейшую гибридную систему Kia, которая, как ожидается, обеспечит значительное улучшение как производительности, так и топливной экономичности.

Главная цель — повышение производительности автомобиля за счет увеличения емкости батареи и мощности двигателя. Кроме того, подключаемый гибридный вариант может стремиться к запасу хода на электротяге до 100 км, чтобы обеспечить большую гибкость как для городской, так и для загородной езды.

Также на опeбликованных кадрах можно вскользь увидеть интерьер, где отчетливо видна совершенно новая система Pleos Connect, представленная Hyundai Motor Group на таких моделях, как Hyundai Ioniq 3.

Премьеру следующего Sportage ожидают не ранее конца 2027 года, однако официального графика Kia пока нет.

Напомним, накануне дебютировал самый дешевый электрокроссовер Kia.

Также сообщалось, что самый дорогой Kia снимут с производства.