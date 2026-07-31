Дев'яте життя: яким буде новий Chevrolet Corvette C9

Chevrolet Corvette, спортивний автомобіль із найдовшою історією виробництва у світі, повернеться у дев’ятому поколінні у 2030 році.

Він стане другою версією середньомоторного Corvette та результатом численних уроків, винесених під час створення C8, пише MotorTrend.

За інформацією ресурсу, найбільше зміниться зовнішній вигляд, адже, попри всі свої переваги, C8 не є класично красивим Corvette, ані добре збалансованим середньомоторним спортивним автомобілем.

Фото: Chevrolet

Також власники скаржилися на відчуття замкнутого простору в салоні. Цю проблему частково було вирішено в моделі Corvette 2026 року.

За даними джерел видання, новий Corvette C9 значною мірою буде натхненний концептом Corvette CX 2025 року, розробленим дизайн-центром General Motors.

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Фото: Chevrolet

C9 отримає елементи дизайну від CX та CX.R Vision Gran Turismo, а також потужний двигун V8 із штовхачами клапанів. Повна електрифікація може відбутися після 2030 року.

Передбачається, що General Motors пом’якшить радикальний дизайн моделей CX потужністю 2000, які оснащені чотирма двигунами, кабіною у стилі винищувача та системою вентиляторів з ефектом притискної сили.

Фото: Chevrolet

Крім того, найбільший автовиробник Детройта обрав задню частину кузова у формі пляшки Coca-Cola, яка протягом десятиліть визначала дизайн передньомоторних Corvette.

Що стосується двигуна, то існує ймовірність, що GM оновить платформу C8, а не розробить абсолютно нову архітектуру.

На момент виходу на ринок C9 має бути оснащений двигуном V8 із штовхачами клапанів. У цьому плані найкращим вибором видається вдосконалена версія двигуна LS6, який замінив LT2 і який стане повністю новим для моделей Stingray, Grand Sport та Grand Sport X 2027 модельного року.

На високих обертах двовальний LS6 розвиває 535 к.с. і 705 Нм крутного моменту, що є суттєвим збільшенням порівняно з меншим LT2.

Також існує висока ймовірність того, що будуть розроблятися гібриди з високою потужністю.

Незважаючи на те, що нового корвета поки що немає, вже ходять чутки про його вартість. Ціна на нього може становити від 78 000 до 220 000 доларів.

Нагадаємо, що тюнінгований Corvette проїхав майже півмільйона кілометрів.

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