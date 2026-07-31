Девятая жизнь: каким будет новый Chevrolet Corvette C9

Chevrolet Corvette, самый долго выпускаемый спортивный автомобиль в мире, вернется в девятом поколении в 2030 году.

Он станет второй версией среднемоторного Corvette и результатом множества уроков, усвоенных при создании C8, пишет MotorTrend.

По информации ресурса, больше всего изменится визуал, ведь при всех своих достоинствах Corvette C8 не является классически красивым Corvette, ни хорошо сбалансированным среднемоторным спортивным автомобилем.

Фото: Chevrolet

Также владельцы жаловались на ощущение замкнутого пространства в салоне. Эта проблема частично была исправлена в Corvette 2026 года.

Согласно источникам издания, новый Corvette C9 будет во многом вдохновлен концептом Corvette CX 2025 года, разработанным дизайн-центром General Motors.

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Фото: Chevrolet

C9 получит элементы дизайна от CX и CX.R Vision Gran Turismo, а также мощный двигатель V8 с толкателями клапанов. Полная электрификация может произойти после 2030 года.

Предполагается, что General Motors смягчит радикальный 2000-сильный дизайн двойников CX, которые оснащены четырьмя двигателями, кабиной в стиле истребителя и системой вентиляторов с эффектом прижимной силы.

Фото: Chevrolet

Кроме того, крупнейший автопроизводитель Детройта выбрал заднюю часть кузова в форме бутылки Coca-Cola, которая десятилетиями определяла дизайн переднемоторных Corvette.

Что касается двигателя, то есть вероятность, что GM обновит платформу C8, а не разработает совершенно новую архитектуру.

На момент запуска C9 должен оснащаться двигателем V8 с толкателями клапанов. В этом отношении наилучшим выбором представляется эволюция двигателя LS6, заменившего LT2, который будет полностью новым для моделей Stingray, Grand Sport и Grand Sport X 2027 модельного года.

На высоких оборотах двухвальный LS6 выдает 535 л.с. и 705 Нм крутящего момента, что представляет собой существенное увеличение по сравнению с меньшим LT2.

Также высока вероятность того, что будут развиваться гибриды с высокой мощностью.

Несмотря на то, что нового корвета пока нет, уже ходят слухи о его стоимости. Цена на него может начинаться от $78 000 и достигать $220 000.

Напомним, тюнингованный Corvette преодолел почти полмиллиона километров.

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