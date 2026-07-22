650 сил и 3,7 с до сотни: в Киеве заметили яркий заряженный Corvette (фото)

В Киеве был замечен Chevrolet Corvette 2015 года в заряженной версии Z06. Мощный 650-сильный спорткар разгоняется до сотни за 3,5 с.

Chevrolet Corvette C7 Z06 — редкость на украинских дорогах, хотя он был довольно массовым: с 2015 по 2019 год было произведено почти 40 тыс. авто. Фото спорткара появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар получил карбоновый спойлер и четыре выхлопные трубы Фото: Topcars UA

Главное отличие Chevrolet Corvette Z06 скрывается под капотом — там установлен 6,2-литровый компрессорный V8, развивающий 650 к. с. и 880 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч.

Салон Chevrolet Corvette Z06 отделан кожей и алькантарой Фото: Topcars UA

Конкретно эта машина оснащена 8-ступенчатым автоматом, однако для Chevrolet Corvette Z06 предлагалась и 7-ступенчатая механическая КПП. Спорткар оснащен адаптивными амортизаторами, а за доплату для него предлагали карбоново-керамические тормоза.

Відео дня

Важно

Их выпустили всего 500: в Киеве засветился редкий заряженный спорткар Mercedes (фото)

Отличить Chevrolet Corvette Z06 от стандартной модели С7 можно по более агрессивной передней части, расширенным задним крыльям, дополнительным воздухозаборникам и четырём выхлопным трубам. Также предусмотрены особые колесные диски.

Chevrolet Corvette Z06 способен развивать скорость 315 км/ч Фото: Topcars UA

Это купе-тарга (со съемной крышей) оснащено опциональным пакетом Z07, в который входят карбоновые обвесы и спойлер. Салон Chevrolet Corvette C7 Z06 отделан кожей и алькантарой.

Кстати, в Украине выставили на продажу 15-летний Chevrolet Camaro в отличном состоянии.

Также Фокус рассказывал о сверхмощном 780-сильном Porsche в Киеве.