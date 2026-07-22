650 сил і 3,7 с до сотні: у Києві помітили яскравий заряджений Corvette (фото)

У Києві засвітився яскравий Chevrolet Corvette 2015 року в зарядженому виконанні Z06. Потужний 650-сильний спорткар стартує до сотні за 3,5 с.

Chevrolet Corvette C7 Z06 є рідкістю на українських дорогах, хоча він був доволі масовим: з 2015 по 2019 рік виготовили майже 40 тис. авто. Світлини спорткара з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар отримав карбоновий спойлер і чотири вихлопні труби Фото: Topcars UA

Головна відмінність Chevrolet Corvette Z06 ховається під капотом — там встановлено 6,2-літровий компресорний V8 на 650 к. с. та 880 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а максимальна швидкість становить 315 км/год.

Салон Chevrolet Corvette Z06 оздоблений шкірою та алькантарою Фото: Topcars UA

Конкретно це авто оснащене 8-ступінчастим автоматом, проте для Chevrolet Corvette Z06 пропонували і 7-ступінчасту механічну КПП. Спорткар оснащений адаптивними амортизаторами, а за доплату йому пропонували карбоново-керамічні гальма.

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Відрізнити Chevrolet Corvette Z06 від стандартної моделі С7 можна за агресивнішою передньою частиною, розширеними задніми крилами, додатковими повітрозабірниками та чотирма вихлопними трубами. Також передбачені особливі колісні диски.

Chevrolet Corvette Z06 здатен розвинути 315 км/год Фото: Topcars UA

Це купе-тарга (зі знімним дахом) оснащене опційним пакетом Z07, який включає карбонові обвіс та спойлер. Салон Chevrolet Corvette C7 Z06 оздоблений шкірою та алькантарою.

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