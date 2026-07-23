Американское качество: тюнингованный Corvette преодолел почти полмиллиона километров (видео)

Chevrolet Corvette 2010 года продемонстрировал завидную выносливость. После тюнинга спорткар преодолел более 480 000 км и продолжает ездить.

Этот Chevrolet Corvette C6 не щадили и активно эксплуатировали, однако он оказался очень выносливым. Об этом спорткаре рассказали на сайте Autoevolution.

Купе Chevrolet Corvette Gran Sport 2010 года начинало свою жизнь как тестовый автомобиль компании General Motors и участвовало в различных автошоу. Вскоре его выкупило тюнинг-ателье Callaway и оснастило механическим компрессором, что увеличило мощность 6,2-литрового V8 с 430 до 614 к. с. Тюнеры решили интенсивно тестировать автомобиль, чтобы доказать, что доработки не повлияли на ресурс силового агрегата.

Важно

Второй миллионник: немец установил новый рекорд пробега на своем MINI Cooper

Уже в 2011 году спорткар Chevrolet Corvette проехал 161 000 км (100 тыс. миль), в 2013 году — 322 000 км (200 тыс. миль), а в 2017 году — 400 000 км (250 тыс. миль). Позже один из сотрудников Callaway передал автомобиль в пользование своему знакомому, а в 2020 году тот выкупил его.

Відео дня

Chevrolet Corvette неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Сейчас на одометре Chevrolet Corvette Gran Sport — уже более 483 000 км или 300 000 миль. У него оригинальные двигатель и коробка передач, да и в целом особых проблем со спорткаром не было. Владелец не планирует отказываться от эксплуатации автомобиля.

Кстати, недавно обнаружили универсал Volkswagen Passat с пробегом в миллион километров.

Также Фокус писал о тюнингованном Chevrolet Corvette мощностью 650 сил в Киеве.