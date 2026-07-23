Американська якість: тюнінгований Corvette подолав майже пів мільйона кілометрів (відео)

Chevrolet Corvette 2010 року продемонстрував завидну витривалість. Після тюнінгу спорткар подолав понад 480 000 км і продовжує їздити.

Цей Chevrolet Corvette C6 не жаліли і активно експлуатували, проте він виявився дуже живучим. Про спорткар розповіли на сайті Autoevolution.

Купе Chevrolet Corvette Gran Sport 2010 року починало своє життя як тестове авто від General Motors та брало участь у різноманітних шоу. Невдовзі його викупило тюнінг-ательє Callaway та оснастили механічним компресором, що збільшило потужність 6,2-літрового V8 з 430 до 614 к. с. Тюнери вирішили інтенсивно випробовувати авто, аби довести, що доопрацювання не вплинули на ресурс силового агрегата.

Важливо

Другий мільйонник: німець встановив новий рекорд пробігу на своєму MINI Cooper

Уже в 2011 році спорткар Chevrolet Corvette проїхав 161 000 км (100 тис. миль), у 2013 році — 322 000 км (200 тис. миль), а в 2017 році — 400 000 км (250 тис. миль). Пізніше один із працівників Callaway дав авто в користування своєму знайомому, а в 2020 році той викупив його.

Відео дня

Chevrolet Corvette непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Зараз на одометрі Chevrolet Corvette Gran Sport — вже понад 483 000 км або 300 000 миль. У нього рідні двигун та коробка передач та й загалом особливих проблем зі спорткаром не було. Власник не планує відмовлятися від експлуатації авто.

До речі, нещодавно виявили універсал Volkswagen Passat із пробігом мільйон кілометрів.

Також Фокус писав про заряджений 650-сильний Chevrolet Corvette в Києві.