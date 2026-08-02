Оновлений Honda Accord 2027: чому зміни не викликали захоплення у шанувальників бренду

Цього року один із найпопулярніших седанів світу, Honda Accord, відзначив своє 50-річчя. Після оновлення моделі в 2023 році до одинадцятої, в наступному, 2027-му компанія внесе лише несуттєві зміни в дизайн наступної версії.

Оновлення торкнулися Honda Accord для японського ринку, проте вони трохи розчарували шанувальників цього авто, оскільки незначні та розрізнені, пише Gear Patrol.

За словами оглядачів, потрібно бути справжнім фанатом Accord, щоб помітити відмінності, оскільки перед нами не рестайлінг, а лише легка "ретуш". Але все ж таки деякі зміни мають місце бути.

Так, у новому седані Honda змінила окантовку фар у колір кузова та замінила помаранчеві бічні габаритні вогні на прозорі.

Фото: Honda

Нижні накладки спереду, з боків та ззаду тепер також пофарбовані у колір кузова. Раніше вони були пластиковими, і ця зміна покликана створити більш "преміальний" вигляд.

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З цією метою Honda внесла кілька незначних змін до флагманської комплектації e:HEV Honda Sensing 360+. На додаток до радіаторних грат в колір кузова, емблема "Акула" на даху також отримала забарвлення.

Він оснащений системою допомоги водієві Honda Sensing 360+, яка в Японії включає систему моніторингу водія і дозволяє керувати автомобілем без рук на розмічених автомагістралях. Система була представлена ​​раніше цього року і допомогла Honda зрівнятися за деякими функціями допомоги водієві з конкурентами.

Фото: Honda

У Японії Honda продає оновлений Accord у чотирьох доступних кольорах: Canyon River Blue Metallic, Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl та Meteoroid Gray Metallic.

Щодо силової установки, то вона залишилася тією, що й була. Всі японські Accord оснащуються 2,0-літровим чотирициліндровим гібридним двигуном із двома електромоторами та варіатором eCVT.

Honda Accord 2027 доступна в Японії за ціною від 5 951 000 ієн (приблизно $37 000).

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