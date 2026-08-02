Обновленный Honda Accord 2027: почему изменения не вызвали восторга у поклонников бренда

В этом году один из самых популярных седанов мира, Honda Accord, отметил свое 50-летие. После обновления модели в 2023 году до одиннадцатой, в следующем, 2027-м компания внесет всего лишь несущественные изменения в дизайн следующей версии.

Обновления коснулись Honda Accord для японского рынка, однако они немного разочаровали поклонников этого авто, поскольку незначительны и разрознены, пишет Gear Patrol.

По словам обозревателей, нужно быть настоящим фанатом Accord, чтобы заметить различия, поскольку перед нами — не рестайлинг, а лишь легкая "ретушь". Но все же некоторые изменения имеют место быть.

Так, в новом седане Honda изменила окантовку фар в цвет кузова и заменила оранжевые боковые габаритные огни на прозрачные.

Фото: Honda

Нижние накладки спереди, по бокам и сзади теперь также окрашены в цвет кузова. Раньше они были пластиковыми, и это изменение призвано создать более "премиальный" вид.

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С этой целью Honda внесла несколько незначительных изменений в флагманскую комплектацию e:HEV Honda Sensing 360+. В дополнение к решетке радиатора в цвет кузова, эмблема "Акула" на крыше также получила окраску.

Он оснащен системой помощи водителю Honda Sensing 360+, которая в Японии включает в себя систему мониторинга водителя и позволяет управлять автомобилем без рук на размеченных автомагистралях. Система была представлена ​​ранее в этом году и помогла Honda сравняться по некоторым функциям помощи водителю с конкурентами.

Фото: Honda

В Японии Honda продает обновленный Accord в четырех доступных цветах: Canyon River Blue Metallic, Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl и Meteoroid Gray Metallic.

Что касается силовой установки, то она прежняя. Все японские Accord оснащаются 2,0-литровым четырехцилиндровым гибридным двигателем с двумя электромоторами и вариатором eCVT.

Honda Accord 2027 года доступна в Японии по цене от 5 951 000 иен (примерно $37 000).

Напомним, новое купе Honda приятно удивило в лосином тесте.

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