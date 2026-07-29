Управляемость — на высоте: новое купе Honda приятно удивило в лосином тесте (видео)

Купе Honda Prelude критикуют за медленную динамику, однако управляемость автомобиля не вызывает вопросов. Это было доказано в сложном лосином тесте.

Новая Honda Prelude 2026 успешно прошла лосиный тест в Испании. Видео испытания было опубликовано на YouTube-канале km77.com.

Honda Prelude выполнила сложный маневр со стартовой скоростью 80 км/ч. Для справки: отличным результатом считается показатель 77 км/ч и выше.

Эксперты отметили точное и отзывчивое рулевое управление, а также хорошее сцепление с дорогой без пробуксовки колес и вмешательства системы контроля тяги. Кроме того, купе Honda Prelude практически не кренилось в поворотах.

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Такой результат объясняется тем, что спортивная модель оснащена ходовой частью от заряженной Honda Civic Type R. Несмотря на то, что гибрид Prelude тяжелее, он все равно отлично управляется.

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Впрочем, именно из-за гибридной установки купе Honda Prelude не отличается особой скоростью. 203-сильное авто 203 разгоняется до 100 км/ч за 8,2 с. Зато средний расход топлива составляет всего 5,2 л на 100 км.

Напомним, что так называемый лосиный тест — это маневр, имитирующий резкий объезд препятствия, внезапно появившегося на дороге. Это испытание придумали в Швеции, где на трассы из леса нередко выбегают лоси и олени.

Кстати, Honda выпускает на рынок недорогой электроскутер за 1100 долларов.

Также Фокус сообщал, что во время тестов заметили возрожденное недорогое купе Toyota.