Возрожденный недорогой спорткар Toyota заметили во время испытаний (фото)

В Японии во время тестов был замечен таинственный спорткар Toyota. Среднемоторное авто будет оснащено мощной 2,0-литровой турбочетверкой на 400 сил.

Спортивное купе Toyota было замечено во время тестов на одном из японских автодромов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

На фото и видео запечатлен один из спорткаров Toyota, которые планируется возродить в ближайшем будущем. Речь идет о знаменитых купе Toyota Celica и MR2.

Автомобиль оснащен антикрылом, а его крылья расширенные Фото: carscoops.com

Компактный автомобиль оснащён расширенными крыльями, обвесом и антикрылом. У него короткие свесы кузова, широкие воздухозаборники и раскосые фары.

Вентиляционные отверстия в задних крыльях указывают на среднемоторную компоновку автомобиля. Следовательно, это вполне может быть новая Toyota MR2, ведь эта модель всегда была именно среднемоторной.

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Известно, что новые Toyota Celica и MR2 будут оснащены 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем следующего поколения, который отличается улучшенной тепловой эффективностью и повышенным КПД. В стандартной версии его мощность составит примерно 300 к. с., а в топовой — 400 сил.

Также возможно появление 600-сильных гоночных версий моделей. Не исключено, что спорткары будут оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и даже полным приводом с межколесными дифференциалами Torsen.

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