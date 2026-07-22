Відроджений недорогий спорткар Toyota помітили під час випробувань (фото)
В Японії під час тестів помітили таємничий спорткар Toyota. Середньомоторне авто отримає потужну 2,0-літрову турбочетвірку на 400 сил.
Спортивне купе Toyota засвітилося під час тестів на одному з японських автодромів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
На фото та відео потрапив один зі спорткарів Toyota, які планують відродити в найближчому майбутньому. Мова йде про знамениті купе Toyota Celica та MR2.
Компактний автомобіль має розширені крила, обвіс та антикрило. У нього короткі звиси кузова, широкі повітрозабірники та розкосі фари.
Вентиляційні отвори у задніх крилах вказують на середньомоторне компонування авто. Отже, це цілком може бути нова Toyota MR2, адже ця модель завжди була саме середньомоторною.Важливо
Відомо, що нові Toyota Celica та MR2 отримають 2,0-літровий бензиновий турбомотор наступного покоління, який вирізняється поліпшеною термоефективністю і підвищеним ККД. У стандартній версії його потужність складе приблизно 300 к. с., а в топовій — 400 сил.
Також можлива поява 600-сильних гоночних варіантів моделей. Не виключено, що спорткари отримають 8-ступінчастий автомат та навіть повний привід із міжколісними диференціалами Torsen.
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