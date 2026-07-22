Відроджений недорогий спорткар Toyota помітили під час випробувань (фото)

В Японії під час тестів помітили таємничий спорткар Toyota. Середньомоторне авто отримає потужну 2,0-літрову турбочетвірку на 400 сил.

Спортивне купе Toyota засвітилося під час тестів на одному з японських автодромів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

На фото та відео потрапив один зі спорткарів Toyota, які планують відродити в найближчому майбутньому. Мова йде про знамениті купе Toyota Celica та MR2.

Авто має антикрило, а його крила розширені Фото: carscoops.com

Компактний автомобіль має розширені крила, обвіс та антикрило. У нього короткі звиси кузова, широкі повітрозабірники та розкосі фари.

Вентиляційні отвори у задніх крилах вказують на середньомоторне компонування авто. Отже, це цілком може бути нова Toyota MR2, адже ця модель завжди була саме середньомоторною.

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Відомо, що нові Toyota Celica та MR2 отримають 2,0-літровий бензиновий турбомотор наступного покоління, який вирізняється поліпшеною термоефективністю і підвищеним ККД. У стандартній версії його потужність складе приблизно 300 к. с., а в топовій — 400 сил.

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Також можлива поява 600-сильних гоночних варіантів моделей. Не виключено, що спорткари отримають 8-ступінчастий автомат та навіть повний привід із міжколісними диференціалами Torsen.

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