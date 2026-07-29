Керованість — на висоті: нове купе Honda приємно здивувало у лосиному тесті (відео)

Купе Honda Prelude критикують за повільну динаміку, проте керованість авто не викликає питань. Це довели в складному лосиному тесті.

Нова Honda Prelude 2026 успішно подолала лосиний тест в Іспанії. Відео випробування опублікували на Youtube-каналі km77.com.

Honda Prelude виконала складний маневр зі стартовою швидкістю 80 км/год. Для довідки: відмінним результатом вважається показник 77 км/год і вище.

Експерти відзначили точне та гостре кермо і гарне зчеплення з дорогою без пробуксування коліс чи втручання трекшн-контролю. Також купе Honda Prelude мало кренилася у віражах.

Важливо

В Україну привезли потужний преміальний електрокросовер від Honda і General Motors (фото)

Подібний результат пояснюється тим, що спортивна модель має ходову від зарядженої Honda Civic Type R. Попри те, що гібрид Prelude важчий, він все одно чудово керується.

Відео дня

Експерти відзначили чудове шасі купе Фото: скриншот / YouTube

Утім, саме через гібридну установку купе Honda Prelude не є надто швидким. 203-сильне авто розганяється до 100 км/год за 8,2 с. Зате середня витрата пального — лише 5,2 л на 100 км.

Нагадаємо, що так званий лосиний тест – маневр, який імітує різкий об’їзд перепони, яка раптово з’явилася на дорозі. Це випробування придумали у Швеції, де на траси з лісу нерідко вискакують лосі та олені.

До речі, Honda виводить на ринок недорогий електроскутер за 1100 доларів.

Також Фокус писав, що під час тестів помітили відроджене недороге купе Toyota.