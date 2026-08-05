Tesla може відкликати 1,2 млн автомобілів через 150 скарг: які моделі під загрозою та чому

Американський автовиробник Tesla отримав понад 150 скарг на несправність передньої підвіски, через що 1,2 млн автомобілів підлягають перевірці.

Клієнти скаржилися на скрип під час повороту, проте федеральні органи влади вважають, що водії можуть втратити повний контроль над керуванням, пише Carscoops.

Управління з розслідування дефектів повідомляє, що багато власників зазначили відсутність будь-яких попереджень перед поломкою підвіски. Деякі скаржилися на скрип або інші шуми до цього, але агентство заявляє, що автомобілі, як правило, не подавали жодних візуальних попереджень.

Після поломки багато автомобілів ставали непридатними для експлуатації, і їх доводилося буксирувати.

Так, власник Tesla Model Y 2021 року випуску з Флориди (скарга NHTSA № 11744359) заявив, що у позашляховика стався "повний відмов" передніх нижніх поперечних важелів, з’єднувальних елементів та верхніх важелів підвіски вже на пробігу 29 103 милі (46 837 км).

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Згідно зі скаргою, до поломки не спалахували жодні попереджувальні індикатори чи повідомлення, лише чувся скрип під час поворотів, особливо під час руху заднім ходом.

Власник також стверджував, що ця проблема дуже схожа на попередню кампанію Tesla з відкликання автомобілів через проблеми з підвіскою, але зазначив, що його VIN-номер не був включений до списку, тому він оплачує ремонт самостійно.

Раніше Tesla вже стикалася з відкликаннями автомобілів, проте часто для вирішення проблеми вистачало оновлення через бездротову мережу. Однак цього разу ситуація може скластися інакше, якщо Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) вирішить, що потрібно відкликати автомобілі.

Наразі експерти бюро з’ясовують, чи були попередні відкликання Tesla достатньо масштабними. Якщо ні, то усунення несправності може торкнутися майже 1,2 мільйона автомобілів із потенційно несправними деталями рульового управління та підвіски.

Перевірки можуть проводитися щодо деяких седанів Model 3 2018–2020 років випуску та кросоверів Model Y 2021–2023 років випуску, і це одне з найбільших розслідувань щодо дефектів, з якими наразі стикається автовиробник.

Model Y також опинилися під загрозою відкликання Фото: Tesla

Tesla вже відкликала аналогічні автомобілі, але слідчі вважають, що останні повідомлення вказують на іншу несправність.

Раніше автовиробник уже проводив дві окремі кампанії з відкликання через проблеми з передньою підвіскою. Відкликання 21V-835 стосувалося 2791 автомобілів Model 3 2019–2021 модельних років через виробничу проблему, а відкликання 23V-235 охопило 422 автомобілі 2018–2019 модельних років, у яких спостерігалися аналогічні несправності.

Нагадаємо, 31 липня у США було випущено ювілейний 10-мільйонний електромобіль Tesla.

Також повідомлялося, що продажі електромобілів в Україні у 2026 році скоротилися вдвічі.