Tesla может отозвать 1,2 млн авто из-за 150 жалоб: какие модели под угрозой и почему

Американский автопроизводитель Tesla получил свыше 150 жалоб на поломку передней подвески, из-за чего проверке подлежат 1,2 млн машин.

Клиенты жаловались на скрип при повороте, однако федеральные власти считают, что водители могут потерять полный контроль над управлением, пишет Carscoops.

Управление по расследованию дефектов сообщает, что многие владельцы сообщили об отсутствии каких-либо предупреждений перед поломкой подвески. Некоторые жаловались на скрип или другие шумы до этого, но агентство заявляет, что автомобили, как правило, не подавали никаких визуальных предупреждений.

После поломки многие автомобили становились непригодными для эксплуатации и их приходилось буксировать.

Так, владелец Tesla Model Y 2021 года выпуска из Флориды (жалоба NHTSA № 11744359) заявил, что у внедорожника произошел "полный отказ" передних нижних поперечных рычагов, соединительных элементов и верхних рычагов подвески всего на пробеге 29 103 мили (46 837 км).

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Согласно жалобе, до поломки не загорались никакие предупреждающие индикаторы или сообщения, только скрип при поворотах, особенно при движении задним ходом.

Владелец также утверждал, что проблема очень похожа на более раннюю отзывную кампанию Tesla по поводу подвески, но сказал, что его VIN-номер не был включен в список, поэтому ремонт оплачивает самостоятельно.

Ранее Tesla уже сталкивалась с отзывами авто, однако часто для решения проблемы хватало обновления по беспроводной сети. Однако в этот раз может быть иначе, если Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) решит, что нужно отзывать машины.

Сейчас эксперты бюро расследуют, были ли предыдущие отзывы Tesla достаточно масштабными. Если нет, то устранение неисправности может затронуть почти 1,2 миллиона автомобилей с потенциально неисправными деталями рулевого управления и подвески.

Проверки возможны для некоторых седанов Model 3 2018-2020 годов выпуска и кроссоверов Model Y 2021-2023 годов выпуска, и это одно из крупнейших расследований дефектов, с которыми в настоящее время сталкивается автопроизводитель.

Model Y тоже оказались под угрозой отзыва Фото: Tesla

Tesla уже отзывала аналогичные автомобили, но следователи считают, что последние сообщения указывают на другую неисправность.

Ранее автопроизводитель уже проводил две отдельные отзывные кампании по поводу проблем с передней подвеской. Отзыв 21V-835 касался 2791 автомобиля Model 3 2019-2021 модельных годов из-за производственной проблемы, а отзыв 23V-235 затронул 422 автомобиля 2018-2019 модельных годов, у которых наблюдались аналогичные неисправности.

Напомним, 31 июля в США выпущен юбилейный 10-миллионный электромобиль Tesla.

Также сообщалось, что продажи электромобилей в Украине в 2026 году сократились вдвое.