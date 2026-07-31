В США выпущен юбилейный 10-миллионный электромобиль Tesla (фото)

Общий объем производства электромобилей Tesla превысил 10 миллионов единиц. Из них 9 миллионов было выпущено за последние 6 лет.

10-миллионный электромобиль Tesla сошел с конвейера старейшего предприятия компании в Фримонте (штат Калифорния). Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Знаковым стал электрокроссовер Tesla Model Y, который в настоящее время является самой популярной моделью бренда. Примечательно, что именно в Фримонте в 2020 году была выпущена миллионная Tesla. То есть за 6 лет было собрано 9 миллионов электромобилей. Помимо Фримонта, крупные гигафабрики в настоящее время работают в Техасе, Шанхае и пригороде Берлина.

10-миллионным стал электрокроссовер Tesla Model Y Фото: Tesla

Мечта Илона Маска — выпустить 20 миллионов электромобилей Tesla. Впрочем, это будет сложнее из-за небольшого модельного ряда марки. Основу продаж составляют кроссовер Tesla Model Y и седан Model 3. Пикап Tesla Cybertruck провалился на рынке, а электромобили Tesla Model S и Model X недавно сняли с производства.

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К тому же в последнее время темпы производства уже не растут так быстро, как раньше, а в 2025 году после противоречивых заявлений Маска продажи Tesla резко упали.

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В этом году рост цен на топливо из-за войны в Иране позволил восстановить спрос на электромобили Tesla, хотя о стремительном росте пока речь не идет. Во втором квартале 2026 года было продано 451 758 автомобилей.

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