У США випущено знаковий 10-мільйонний електромобіль Tesla (фото)

Наклад електрокарів Tesla перевищив 10 мільйонів екземплярів. Із них 9 мільйонів — випустили за останні 6 років.

10-мільйонний електромобіль Tesla зійшов із конвеєра найстарішого підприємства компанії у Фрімонті (штат Каліфорнія). Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Знаковим став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі є найпопулярнішою моделлю бренду. Примітно, що саме у Фрімонті в 2020 році виготовили мільйонну Tesla. Тобто за 6 років зібрали 9 мільйонів електромобілів. Окрім Фрімонта, крупні гігафабрики наразі працюють в Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна.

10-мільйонним став електрокросовер Tesla Model Y Фото: Tesla

Мрією Ілона Маска є випуск 20 мільйонів електромобілів Tesla. Утім, це буде складніше через невеликий модельний ряд марки. Основу продажів складають кросовер Tesla Model Y та седан Model 3. Пікап Tesla Cybertruck провалився на ринку, а електромобілі Tesla Model S Model X нещодавно припинили випускати.

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До того ж, останнім часом темпи виробництва вже не зростають настільки швидко, як раніше, а у 2025 році після суперечливих заяв Маска продажі Tesla обвалилися.

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Цьогоріч здорожчання пального через війну в Ірану дозволило відновити попит на електрокари Tesla, хоча про стрімке зростання мова наразі не йде. У другому кварталі 2026 року продано 451 758 авто.

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