Сині шини та безліч аксесуарів: як виглядають кутюрні Porsche 911 від Louis Vuitton

Французький модний дім Louis Vuitton об’єднав зусилля з Porsche та Singer Vehicle Design і представив два унікальні та єдині у своєму роді Porsche 911.

Один із них модифіковано за допомогою програми Classic від Singer, а інший — за допомогою програми Classic Turbo, пише Autoevolution.

Результат перевершив усі очікування: вже з першого погляду на ці автомобілі відчувається стриманий шик і якість Louis Vuitton, а також майстерність майстрів Singer.

Louis Vuitton Porsche 911 від Singer Classic: автомобіль у стилі "кутюр"

Розкішний спорткар створено на базі шасі купе Type 964 і оснащено 4,0-літровим атмосферним оппозитним шестициліндровим двигуном з повітряним охолодженням, що працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Шасі оснащене кузовом з вуглецевого волокна із заднім антикрилом, що активується на високих швидкостях.

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Автомобіль має ексклюзивне забарвлення, яке повторює основні кольори модного дому: шафрановий, кобальтово-синій та жовтий.

Більша частина кузова пофарбована у шафрановий колір, а кобальтово-синій колір використано як ідеальний акцент у зонах бамперів. Але найбільше дивує те, що шини автомобіля — теж сині.

Та ж кольорова гама поширюється й на інтер’єр, де вся кабіна обшита коричневою шкірою натурального відтінку, синій колір використано на приладовій панелі, а квіткові візерунки з монограмою Louis Vuitton прикрашають люверси на сидіннях.

Ручки регулювання, перемикачі управління, замки, ручки відкривання та вентиляційні отвори покриті родієм, який надає металу холодний дзеркальний блиск і захищає від зовнішніх пошкоджень.

Приємний бонус

Окрім дизайну самого автомобіля, Louis Vuitton не поскупився на аксесуари.

На даху спорткара встановлено багажник, який можна використовувати для перевезення валізи Louis Vuitton, дошки для серфінгу або навіть пари лиж.

Як доповнення, модний дім також передбачив шолом для водія та дошку для серфінгу.

Porsche 911 Louis Vuitton від Singer Classic Turbo

Друге авто також створено на шасі Type 964, але цього разу у кузові кабріолет. Цей Porsche 911 оснащений потужним 3,8-літровим оппозитним шестициліндровим двигуном з подвійним турбонаддувом і повітряно-водяним проміжним охолодженням, а також шестиступінчастою механічною коробкою передач

Кузов з вуглецевого волокна пофарбований у білий колір Calcaire Lutétien, доповнений оздобленням з дерева. Це поєднання кольору та матеріалу було обрано самим художнім директором жіночих колекцій Louis Vuitton, Ніколя Геск’єром.

Як і перше авто, це теж "наповнене" аксесуарами — від шолома до шкіряних сумок, — але його інтер’єр вирізняється насамперед завдяки дерев’яним елементам, зокрема багажному відсіку, розташованому за сидіннями.

Цей відсік, оббитий шкірою поверх технічної дерев’яної обшивки, є достатньо просторим, щоб вмістити фірмові сумки Louis Vuitton, а також м’який дах.

Обидві машини об’єднує один елемент — годинник на приладовій панелі, знімний механічний годинник, який можна перетворити на настільний.

Їхній дизайн був натхненний годинниками Tambour, які французький будинок вперше випустив у 2002 році. Щоб вони гармонійно вписувалися в загальний дизайн автомобілів, Singer повністю змінив приладову панель, переробивши спідометр, тахометр та інші прилади відповідно до ліній годинника.

Наразі вартість автомобілів невідома, але з огляду на те, що звичайний Porsche Singer коштує мільйони, не залишається сумнівів, що це машини для тих, хто підкорив світ.

Нагадаємо, в Україну привезли ексклюзивний Porsche у стилі 70-х за 14 мільйонів.

Також повідомлялося, що Porsche випустила екстравагантний спорткар спеціально для Молдови.