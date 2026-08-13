Синие шины и много аксессуаров: как выглядят кутюрные Porsche 911 от Louis Vuitton

Французский модный дом Louis Vuitton заколлабился с Porsche и Singer Vehicle Design и представил два уникальных и единственных в своем роде Porsche 911.

Один из них модифицирован программой Classic от Singer, а другой – программой Classic Turbo, пишет Autoevolution.

Результат превзошел все ожидания: с первого взгляда на эти авто угадывается сдержанный шик и качество Louis Vuitton, а также рука мастеров Singer.

Louis Vuitton Porsche 911 от Singer Classic: авто в стиле кутюр

Роскошный спорткар создан на базе шасси купе Type 964 и оснащен 4,0-литровым атмосферным оппозитным шестицилиндровым двигателем с воздушным охлаждением, работающим в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Шасси оснащено кузовом из углеволокна с задним антикрылом, активируемым на высоких скоростях.

Авто имеет эксклюзивную расцветку, которая повторяет основные цвета модного дома: шафрановый, кобальтово-синий и желтый.

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Большая часть кузова окрашена в шафрановый цвет, а кобальтово-синий использован в качестве идеального акцента в зонах бамперов. Но что удивляет больше всего, так это то, что шины авто — тоже синие.

Та же цветовая гамма распространяется и на интерьер, где вся кабина отделана коричневой кожей натурального оттенка, синий цвет использован на приборной панели, а цветочные узоры с монограммой Louis Vuitton украшают люверсы на сиденьях.

Ручки ручки регулировки, переключатели управления, замки, ручки открывания и вентиляционные отверстия покрыты родием, который придает металлу холодный зеркальный блеск и защищает от внешних повреждений.

Приятный бонус

Кроме дизайна самого авто, Louis Vuitton не пожалел аксессуаров.

На крыше спорткара размещен багажник, который можно использовать для перевозки чемодана Louis Vuitton, доски для серфинга или даже пары лыж.

В качестве дополнения модный дом также предусмотрел шлем для водителя и доску для серфинга.

Porsche 911 Louis Vuitton от Singer Classic Turbo

Второе авто тоже создано на шасси Type 964, но на этот раз в кузове кабриолет. Этот Porsche 911 оснащен мощным 3,8-литровым оппозитного шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом и воздушно-водяным промежуточным охлаждением, с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач

Кузов из углеволокна окрашен в белый цвет Calcaire Lutétien, дополненный отделкой из дерева. Это сочетание цвета и материала было выбрано самим художественным директором женских коллекций Louis Vuitton, Николя Гескьером.

Как и первое авто, это тоже "упаковано" аксессуарами, от шлема до кожаных сумок, но его интерьер выделяется прежде всего благодаря деревянным элементам, включая багажное отделение, расположенное за сиденьями.

Это отделение, обитое кожей поверх технической деревянной обшивки, достаточно велико, чтобы вместить фирменные предметы багажа Louis Vuitton, а также мягкую крышу.

Обе машины объединяет один элемент — часы на приборной панели, съемные механические часы, которые можно превратить в настольные.

Их дизайн был вдохновлен часами Tambour, впервые выпущенными французским домом в 2002 году. Чтобы они вписывались в общий дизайн автомобилей, Singer полностью изменил приборную панель, переработав спидометр, тахометр и другие приборы в соответствии с линиями часов.

На данный момент стоимость автомобилей неизвестна, но учитывая, что обычный Porsche Singer стоит миллионы, не приходится сомневаться, что это машины для тех, кто покорил мир.

Напомним, в Украину привезли эксклюзивный Porsche в стиле 70-х за 14 миллионов.

Также сообщалось, что Porsche выпустила экстравагантный спорткар специально для Молдовы.