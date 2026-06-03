Дерево жизни: Porsche выпустила экстравагантный спорткар специально для Молдовы (фото)

Porsche 911 получил особую версию Tree of Life. Спорткар отличается оригинальной окраской и авангардным интерьером.

Новый Porsche 911 Tree of Life ("Дерево жизни") создали к 15-летию присутствия бренда в Молдове. О нем рассказали на сайте немецкого автопроизводителя.

Спорткар оснащен 510-сильной шестеркой Фото: Porsche

Спорткар создали в подразделении Porsche Sonderwunsch, которое отвечает за кастомизированные авто. Porsche 911 Tree of Life отличается особым двухцветным фиолетово-розовым окрасом — это символизирует различные стадии созревания винограда, из которого изготавливают молдавское красное вино.

Салон отличается авангардным разноцветным оформлением Фото: Porsche

Похожего цвета и колесные диски. Кроме того, Porsche 911 украсили традиционным молдавским узором с символами Дерева жизни. На решетке переднего воздухозаборника появилась буква "М", которая подчеркивает посвящение Молдове.

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Салон Porsche 911 Tree of Life отличается яркой разноцветной отделкой в стиле молдавских национальных костюмов. К тому же, сиденья, дверные карты и бардачок украсили фирменным клетчатым узором Porsche.

Авто украсили традиционными молдавскими узорами традиционными молдавскими узорами

В основе Tree of Life лежит Porsche 911 GT3 Touring с 4,0-литровой атмосферной шестеркой мощностью 510 сил и 6-ступенчатой механической КПП.

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