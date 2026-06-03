Дерево життя: Porsche випустила екстравагантний спорткар спеціально для Молдови (фото)

Porsche 911 отримав особливу версію Tree of Life. Спорткар вирізняється оригінальним забарвленням та авангардним інтер’єром.

Новий Porsche 911 Tree of Life ("Дерево життя") створили до 15-річчя присутності бренду в Молдові. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника.

Спорткар оснащений 510-сильною шісткою Фото: Porsche

Спорткар створили у підрозділі Porsche Sonderwunsch, який відповідає за кастомізовані авто. Porsche 911 Tree of Life вирізняється особливим двоколірним фіолетово-рожевим забарвленням – це символізує різні стадії дозрівання винограду, з якого виготовляють молдавське червоне вино.

Салон вирізняється авангардним різнобарвним оздобленням Фото: Porsche

Схожого кольору і колісні диски. Крім того, Porsche 911 прикрасили традиційним молдавським візерунком з символами Дерева життя. На решітці переднього повітрозабірника з’явилася літера "М", яка підкреслює присвяту Молдові.

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Салон Porsche 911 Tree of Life вирізняється яскравим різнокобарвним оздобленням у стилі молдавських національних костюмів. До того ж, сидіння, дверні карти та бардачок прикрасили фірмовим картатим візерунком Porsche.

Авто прикрасили традиційними молдавськими візерунками

В основі Tree of Life лежить Porsche 911 GT3 Touring з 4,0-літровою атмосферною шісткою потужністю 510 сил та 6-ступінчастою механічною КПП.

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