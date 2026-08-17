У центрі Києва два BMW влетіли в терасу ресторану (фото, відео)

У Києві у терасу ресторану біля станції метро "Палац Україна" врізалися дві машини. Одна з них перекинулася й опинилася під навісом літньої прибудови.

У перевернутій BMW було двоє людей, одного з них забрала швидка, повідомляє кореспондентка "Новини.LIVE" з місця події.

Друге авто врізалося в кут будівлі, і його капот зазнав значних пошкоджень.

На момент дорожньо-транспортної пригоди ні на терасі, ні на тротуарі людей не було, що дозволило уникнути більш тяжких наслідків.

У столичній поліції вже повідомили, що з’ясовують обставини ДТП у Голосіївському районі Києва.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській. За попередніми даними, сталося зіткнення двох автомобілів марки BMW. Від удару один із автомобілів в’їхав на територію літньої тераси закладу та перекинувся", — йдеться у заяві правоохоронців.

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Один із автомобілів перекинувся Фото: Поліція Києва У другої машини пошкоджений капот Фото: Поліція Києва

Постраждав 36-річний водій одного з автомобілів. Його госпіталізували у задовільному стані.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного управління з розслідування ДТП та патрульні, які з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, бізнесмена з Чернівців Іллю Павлюка, якого в ЗМІ неодноразово називали "тіньовим куратором" групи народних депутатів від "Слуги народу", підозрюють у втечі з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Також повідомлялося, що в ДТП загинула директорка компанії EVA Василіса Петлицька. ЗМІ повідомляють, що це сталося 6 серпня, проте про місце події нічого не відомо.