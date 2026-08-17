В центре Киева два BMW влетели в террасу ресторана (фото, видео)

В Киеве в террасу ресторана возле станции метро "Дворец Украина" влетели два авто. Одна из машин перевернулась и оказалась под накрытием летней пристройки.

В опрокинутой BMW было два человека, одного из них забрала скорая, сообщает кореспондентка "Новини.LIVE" с места происшествия.

Второе авто врезалось в угол здания, и у него существенно поврежден капот.

На момент дорожно-транспортного происшествия ни на террасе, ни на тротуаре людей не было, что позволило избежать более тяжких последствий.

В столичной полиции уже заявили, что устанавливают обстоятельства ДТП в Голосеевском районе Киева.

"Автопроисшествие произошло сегодня около 11:30 на улице Большой Васильковской. По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств марки BMW. От удара один из автомобилей въехал на территорию летней террасы заведения и перевернулся", говорится в заявлении правоохранителей.

Відео дня

Один из автомобилей перевернулся Фото: Полиция Киева У второй машины поврежден капот Фото: Полиция Киева

Пострадал 36-летний водитель одного из авто. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и патрульные, выясняя все обстоятельства происшествия.

Напомним, бизнесмена из Черновцов Илью Павлюка, которого в СМИ неоднократно называли "теневым куратором" группы народных депутатов от "Слуги народа", подозревают в бегстве с места дорожно-транспортного происшествия.

Также сообщалось, что в ДТП погибла директор компании EVA Василиса Петлицкая. СМИ сообщают, что это случилось 6 августа, однако о месте происшествия ничего не известно.