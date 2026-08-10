В ДТП погибла директор компании EVA Василиса Петлицкая: что известно

В дорожно-транспортном происшествии погибла директор компании EVA Beaty Василиса Петлицкая, сообщили в сети. Женщина прошла все ступени карьерной лестницы и руководила несколькими десятками магазинов. Что известно о смерти Петлицкой?

О смерти Петлицкой стало известно утром 10 августа. Информацию опубликовал в Facebook предприниматель, владелец корпорации TERWIN и сети магазинов EVA Руслан Шостак. Шостак выразил соболезнования и написал, что коллектив скорбит по поводу этой утраты.

В сообщении Шостака не указаны причина и дата смерти. Предприниматель упомянул, что Петлицкая пришла в компанию в молодом возрасте, как делала карьеру и дошла до одной из самых высоких должностей. Также отмечается, что у женщины было трое детей.

"У Василины осталось трое детей. Мы обязательно будем рядом с ними и поддержим семью, сохраняя память об их маме. Выражаю глубочайшие соболезнования семье Василины и всем ее близким", — говорится в посте.

Відео дня

Василиса Петлицкая — пост Шостака от 10 августа Фото: Скриншот

Под публикацией о смерти Петлицкой появилось более тысячи грустных реакций и десятки комментариев. Люди выражали соболезнования и скорбели. Кроме того, в одном из комментариев написали, что пострадала еще одна сотрудница компании: ей пожелали выздоровления. К тому же уточняли, что, возможно, произошло ДТП.

Василиса Петлицкая — слова скорби в связи со смертью женщины Фото: Скриншот

Издание Forbes уточнило подробности смерти Василины Петлицкой. Указано, что речь действительно идет о ДТП, произошедшем 6 августа: не указан регион, где произошло происшествие, а также другие обстоятельства трагедии.

Василиса Петлицкая — биография

Василиса Петлицкая — директор сети магазинов EVA, проработавшая в компании около 10 лет, сообщили СМИ. Ее первая должность — руководитель рекламного отдела, и за десятилетие она доросла до руководителя отдельного бизнес-направления. Уточняется, что речь идет о направлении Eva Beauty, которое появилось в 2023 году, а Петлицкая начала им руководить в 2024 году. Особенность направления — продажа профессиональной косметики и сопутствующих услуг. Последний пост Петлицкой в Instagram посвящен семейному отдыху в Румынии. Видно, что младший ребенок еще в коляске. 1 августа женщина порадовалась, что трое детей поплавали в море: под постом — десятки комментариев со словами соболезнования.

Василиса Петлицкая — последнее фото с отдыха 1 августа Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о гибели других украинцев: среди них — военнослужащий Алексей Юков, который занимался поиском погибших бойцов ВСУ и был основателем поискового отряда "Плацдарм". Юков разыскивал погибших, помогал с идентификацией, уведомлял родственников: погиб в результате удара РФ в августе 2026 года.

Напоминаем, что в июне СМИ сообщили о гибели военнослужащего 108-й бригады ТрО, который погиб во время эвакуации своего сослуживца.