Основатель "Плацдарму" Алексей Юков погиб: его товарищ раскрыл причину смерти

Алексей Юков, основатель поискового отряда "Плацдарм", который на протяжении многих лет занимался поиском, эксгумацией и эвакуацией тел погибших украинских военных, погиб. Он посвятил свою жизнь чрезвычайно сложному и опасному делу — возвращению павших защитников домой, чтобы их могли достойно похоронить родные.

О гибели Алексея Юкова сообщила его жена Евгения Калугина на своей странице в Facebook. Позже подробности трагедии рассказал военнослужащий Сергей Гнездилов.

На своей странице в Facebook Евгения Калугина опубликовала короткий пост, в котором сообщила о смерти мужа. Женщина написала всего несколько слов: "Мой муж умер", не раскрывая причин или других обстоятельств трагедии.

Позже военнослужащий Сергей Гнездилов сообщил, что Алексей Юков погиб при выполнении своей миссии. По его словам, он получил смертельное ранение во время эксгумации тел на линии соприкосновения.

Гнездилов отметил, что эта новость стала для него большим личным горем. Он подчеркнул, что значительную часть своей жизни Алексей Юков посвятил тому, чтобы вернуть погибшим их имена, а их семьям — возможность достойно проститься со своими близкими.

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"Его имя — это символ украинского Донбасса и уважения к каждому погибшему, которого он вернул родным. Он получил смертельное ранение во время эксгумации тел на линии соприкосновения. Мои искренние соболезнования его семье и всем, кто его знал", — написал военный.

В конце своего поста Сергей Гнездилов выразил искренние соболезнования семье Алексея Юкова, его друзьям, сослуживцам и всем, кто его знал. Он также призвал помнить Юкова именно таким, каким он был при жизни.

Что известно об Алексее Юкове

Алексей Юков родился 9 сентября 1985 года в Славянске. Он был руководителем поисковой группы "Плацдарм", которая занималась поиском, эксгумацией и эвакуацией тел погибших и пропавших без вести военнослужащих из районов боевых действий.

Его путь в поисковом деле начался ещё в 13 лет. Тогда он увидел место сражения Второй мировой войны, где останки военных лежали под открытым небом. Именно это, по словам Юкова, стало переломным моментом и побудило его посвятить жизнь поиску погибших и их достойному перезахоронению.

В 2013 году он основал поисковый отряд Ассоциации исследователей военно-исторического наследия "Плацдарм". После начала боевых действий на Донбассе команда приступила к поиску погибших украинских военных, самостоятельно обеспечивая себя транспортом, топливом, оборудованием и необходимым снаряжением.

Одним из первых и самых сложных выездов отряда стала миссия 2 мая 2014 года в окрестностях Славянска, когда его участники отправились эвакуировать тела украинских военных после того, как боевики сбили два вертолета.

До 2022 года Алексей Юков работал в составе волонтерской гуманитарной миссии "Черный тюльпан", а после начала полномасштабного вторжения России "Плацдарм" начал действовать самостоятельно. С тех пор отряд вернул с фронта более 1,5 тысячи тел погибших, преимущественно украинских военных. Среди эвакуированных также были тела российских военнослужащих, которые передавались для дальнейшей репатриации.

Помимо гуманитарной деятельности, Юков был тренером по боевым искусствам в спортивном комплексе "Энергетик" в Николаевке. За свою волонтерскую деятельность и вклад в возвращение тел погибших защитников в декабре 2024 года Алексей Юков был награжден знаком отличия Президента Украины "Золотое сердце". Награду он получил за весомый личный вклад в развитие волонтерского движения и помощь государству во время российской агрессии.

Напомним, что в результате российского удара по Днепропетровской области погибли спасатель ГСЧС Херсонской области Эдуард Разлог и его 8-летний сын Максим. Мужчина находился в отпуске, когда беспилотник поразил автозаправочную станцию в Широковской общине.

Кроме того, Фокус сообщал, что, как рассказали в Одесской областной организации "Украинского Красного Креста", в результате удара России по Одессе погибла волонтер Елена Архипова. Женщина была инструктором по оказанию первой медицинской помощи.