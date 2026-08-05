Засновник "Плацдарму" Олексій Юков загинув: його товариш розкрив причину смерті

Олексій Юков, засновник пошукового загону "Плацдарм", який багато років займався пошуком, ексгумацією та евакуацією тіл загиблих українських військових, загинув. Він присвятив своє життя надзвичайно складній і небезпечній справі — поверненню полеглих захисників додому, щоб їх могли гідно поховати рідні.

Про загибель Олексія Юкова повідомила його дружина Євгенія Калугіна на своїй сторінці у Facebook. Згодом деталі трагедії розповів військовослужбовець Сергій Гнєзділов.

На своїй сторінці у Facebook Євгенія Калугіна оприлюднила короткий допис, у якому повідомила про смерть чоловіка. Жінка написала лише кілька слів: "Мій чоловік помер", не розкриваючи причин чи інших обставин трагедії.

Пізніше військовослужбовець Сергій Гнєзділов повідомив, що Олексій Юков загинув під час виконання своєї місії. За його словами, він отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення.

Гнєзділов зазначив, що ця звістка стала для нього великим особистим болем. Він наголосив, що значну частину свого життя Олексій Юков присвятив тому, щоб повертати загиблим їхні імена, а їхнім родинам — можливість гідно попрощатися зі своїми близькими.

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"Його імʼя — це про Український Донбас та повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним. Отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення. Мої щирі співчуття його родині та всім, хто його знав", — написав військовий.

Наприкінці свого допису Сергій Гнєзділов висловив щирі співчуття родині Олексія Юкова, його друзям, побратимам і всім, хто його знав. Він також закликав пам'ятати Юкова саме таким, яким він був за життя.

Що відомо про Олексія Юкова

Олексій Юков народився 9 вересня 1985 року у Слов'янську. Він був керівником пошукової групи "Плацдарм", яка займалася пошуком, ексгумацією та евакуацією тіл загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців із районів бойових дій.

Його шлях у пошуковій справі розпочався ще у 13-річному віці. Тоді він побачив місце бою Другої світової війни, де останки військових лежали просто неба. Саме це, за словами Юкова, стало переломним моментом і спонукало його присвятити життя пошуку загиблих та їхньому гідному перепохованню.

У 2013 році він заснував пошуковий загін Асоціації дослідників військово-історичної спадщини "Плацдарм". Після початку бойових дій на Донбасі команда розпочала пошук загиблих українських військових, самостійно забезпечуючи себе транспортом, паливом, обладнанням і необхідним спорядженням.

Одним із перших найскладніших виїздів загону стала місія 2 травня 2014 року поблизу Слов'янська, коли його учасники вирушили евакуйовувати тіла українських військових після збиття бойовиками двох гелікоптерів.

До 2022 року Олексій Юков працював у складі волонтерської гуманітарної місії "Чорний тюльпан", а після початку повномасштабного вторгнення Росії "Плацдарм" почав діяти самостійно. Відтоді загін повернув із фронту понад 1,5 тисячі тіл загиблих, переважно українських військових. Серед евакуйованих також були тіла російських військовослужбовців, яких передавали для подальшого повернення.

Окрім гуманітарної діяльності, Юков був тренером бойових мистецтв у спортивному комплексі "Енергетик" у Миколаївці. За свою волонтерську діяльність і внесок у повернення загиблих захисників у грудні 2024 року Олексій Юков був нагороджений відзнакою Президента України "Золоте серце". Нагороду він отримав за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху та допомогу державі під час російської агресії.

Нагадаємо, що під час російського удару по Дніпропетровській області загинули рятувальник ДСНС Херсонщини Едуард Разлог та його 8-річний син Максим. Чоловік перебував у відпустці, коли безпілотник влучив по автозаправній станції у Широківській громаді.

Також Фокус писав, що, як розповіли у Одеській обласній організації "Українського Червоного Хреста", від удару Росії по Одесі загинула волонтерка Олена Архіпова. Жінка була інструкторкою з першої медичної допомоги.