В Одесі РФ убила волонтерку Червоного Хреста Олену Архіпову: бігла в укриття з дітьми

У Одеській обласній організації "Українського Червоного Хреста" повідомили, що від удару Росії по Одесі загинула волонтерка Олена Архіпова. Жінка була інструкторкою з першої медичної допомоги. Під час російського обстрілу вона поспішала в укриття, рятуючи трьох дітей. Що відомо про волонтерку, яку убила Росія в ніч з 16 на 17 липня?

Зранку 17 липня на сторінці Facebook "Червоний Хрест Україна" з'явилось повідомлення зі словами скорботи щодо загибелі волонтерки Олени Архіпової. Пресслужба організації розповіла, що волонтерка приєдналась до спільноти у 2023 році — вчила надавати першу допомогу людям та тваринам. Крім того, саме сьогодні, 17 липня, вона мала почати навчання з надання першої медичної допомоги людям з інвалідністю. У Червоному Хресті написали про світлу пам'ять Олена, яка загинула після російського удару по Одесі.

У дописі коротко розповіли про життя загиблої волонтерки. З'ясувалось, що вона мешканка Одеси, матір трьох дітей, виховувала дітей самостійно. Під її керівництвом отримували навички надання першої допомоги працівники ДСНС, Нацполіції та усіх, хто був готовий рятувати дорослих та дітей. Крім обов'язків інструктора, Олена також долучалась до інших гуманітарних місій.

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"Для колег і друзів Олена назавжди залишиться світлою, щирою, відповідальною людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу. Вона навчала інших рятувати життя і щодня власним прикладом доводила, що людяність, небайдужість і турбота здатні змінювати світ", — підсумували у Червоному Хресті.

Удар по Одесі — Червоний Хрест про загибель Олени Архіпової 17 липня Фото: Скриншот

На сторінці гуманітарної організації опублікували фото загиблої в Одесі волонтерки Олени Архіпової. На одному з них — вона, як інструкторка, вчить надавати першу допомогу. Під дописом Червоного Хреста протягом кількох годин з'явилось майже 600 скорботних реакцій та майже сотня коментарів: люди віддавал шану жертві удару РФ.

Удар по Одесі — волонтерка Олена Архіпова, яка загинула 17 липня Фото: Червоний Хрест

Удар по Одесі — що сталось в ніч на 17 липня

Військова адміністрація та місцеві пабліки писали про удар по Одесі, який відбувся в ніч на 17 липня. Перша інформація про російський обстріл та влучання з'явилась близько 22 год 16 липня. У мережі повідомили про стовп диму та спалахи пожежі посеред міста. Згодом опублікували кадри пошкоджених житлових будинків, які потрапили під удар ЗС РФ. ОВА написало, що ЗС РФ завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі: загинули люди, почалась пожежа.

Удар по Одесі — зруйнований росіянами будинок 17 липня Фото: Одеська ОВА

Зранку Одеська ОВА заявила, що внаслідок російського обстрілу двоє людей загинуло і ще восьмеро постраждалих. Серед постраждалих — троє дітей. Уточнюється, що загибла жінка в Одесі, ймовірно, Архіпова, пізно увечері гуляла вулицею разом з дітьми. Також в ОВА додали, що постраждало сумарно 10 осіб. На фото з місця подій — повністю зруйнована будівля, вигорілі мікроавтобуси, пошкоджена триповерхівка.

Удар по Одесі — пошкоджений росіянами будинок 17 липня Фото: Одеська ОВА

Удар по Одесі — спалені росіянами мікроавтобуси 17 липня Фото: Одеська ОВА

Зазначимо, раніше Фокус писав про удари РФ по Одесі, коли під обстріл, серед іншого, потрапляв порт та кораблі, які прибули для вивезення сільськогосподарської та іншої продукції. Крім того, у липні стало відомо про смерть жінки, яка загинула просто на пляжі в Одесі під чергового російського обстрілу "Шахедами".

Нагадуємо, у липні інформаційне агентство Reuters опублікувало матеріал про посилення ударів РФ по портах Одеси й про те, як це вплинуло на український експорт зерна.