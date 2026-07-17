В Одессе РФ убила волонтерку Красного Креста Елену Архипову: бежала в укрытие с детьми

В Одесской областной организации "Украинского Красного Креста" сообщили, что в результате удара России по Одессе погибла волонтер Елена Архипова. Женщина была инструктором по оказанию первой медицинской помощи. Во время российского обстрела она спешила в укрытие, спасая троих детей. Что известно о волонтерке, которую убила Россия в ночь с 16 на 17 июля?

Утром 17 июля на странице Facebook "Красный Крест Украина" появилось сообщение с выражением скорби в связи с гибелью волонтёра Елены Архиповой. Пресс-служба организации сообщила, что волонтер присоединилась к сообществу в 2023 году — обучала оказанию первой помощи людям и животным. Кроме того, именно сегодня, 17 июля, она должна была начать обучение по оказанию первой медицинской помощи людям с инвалидностью. В "Красном Кресте" написали о светлой памяти Елены, которая погибла в результате российского удара по Одессе.

В посте кратко рассказали о жизни погибшей волонтерки. Выяснилось, что она была жительницей Одессы, матерью троих детей, воспитывала детей в одиночку. Под её руководством навыки оказания первой помощи осваивали сотрудники ГСЧС, Нацполиции и все, кто был готов спасать взрослых и детей. Помимо обязанностей инструктора, Елена также участвовала в других гуманитарных миссиях.

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"Для коллег и друзей Елена навсегда останется светлым, искренним, ответственным человеком, который всегда был готов прийти на помощь. Она учила других спасать жизни и каждый день собственным примером доказывала, что человечность, неравнодушие и забота способны изменить мир", — подытожили в Красном Кресте.

Удар по Одессе — "Красный Крест" сообщил о гибели Елены Архиповой 17 июля Фото: Скриншот

На странице гуманитарной организации опубликовали фото погибшей в Одессе волонтерки Елены Архиповой. На одном из них она, в роли инструктора, учит оказывать первую помощь. Под постом Красного Креста в течение нескольких часов появилось почти 600 соболезнований и почти сотня комментариев: люди отдавали дань уважения жертве удара РФ.

Удар по Одессе — волонтер Елена Архипова, погибшая 17 июля Фото: Красный Крест

Удар по Одессе — что произошло в ночь на 17 июля

Военная администрация и местные группы в соцсетях сообщили об ударе по Одессе, который произошел в ночь на 17 июля. Первые сообщения о российском обстреле и попаданиях появились около 22:00 16 июля. В сети сообщили о столбе дыма и вспышках пожара в центре города. Впоследствии были опубликованы кадры поврежденных жилых домов, попавших под удар ВС РФ. ОВА сообщила, что ВС РФ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре: погибли люди, начался пожар.

Удар по Одессе — дом, разрушенный россиянами 17 июля Фото: Одесская ОВА

Утром Одесская областная администрация сообщила, что в результате российского обстрела двое человек погибли и ещё восемь получили ранения. Среди пострадавших — трое детей. Уточняется, что погибшая женщина в Одессе, вероятно, Архипова, поздно вечером гуляла по улице вместе с детьми. Также в ОГА добавили, что в общей сложности пострадало 10 человек. На фото с места событий — полностью разрушенное здание, выгоревшие микроавтобусы, поврежденный трехэтажный дом.

Удар по Одессе — дом, поврежденный россиянами 17 июля Фото: Одесская ОВА

Удар по Одессе — сожженные россиянами микроавтобусы 17 июля Фото: Одесская ОВА

Отметим, что ранее Фокус писал об ударах РФ по Одессе, когда под обстрел, в частности, попадали порт и корабли, прибывшие для вывоза сельскохозяйственной и другой продукции. Кроме того, в июле стало известно о гибели женщины, которая погибла прямо на пляже в Одессе во время очередного российского обстрела ракетами "Шахед".

Напоминаем, что в июле информационное агентство Reuters опубликовало материал об усилении ударов РФ по портам Одессы и о том, как это повлияло на украинский экспорт зерна.