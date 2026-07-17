Атакана Одессу: мать погибла на глазах у детей (видео)

По состоянию на 07:00, с ночи продолжается ликвидация последствий вчерашнего ракетного обстрела Хаджибейского района. Два человека погибли, восемь получили ранения.

Атака началась около 23:00 16 июня. Тогда местные власти сообщили о нескольких попаданиях. Было повреждено 11 жилых домов, а Сергей Лысак, глава Одесской городской военной администрации, сообщил о погибших.

"Во время этой вражеской атаки в парке гуляла мать с детьми, и, к большому сожалению, женщина погибла на месте, а дети остались живы", — позже уточнили спасатели.

Россияне убили женщину на глазах у ее детей Фото: ГСЧС

На месте трагедии работали психологи ГСЧС, которые оказывали психологическую помощь детям и другим очевидцам

"Этот трагический случай в парке является болезненным напоминанием о том, что безопасных мест на открытом пространстве во время воздушной тревоги не существует, ведь обломки ракет и взрывная волна обладают разрушительной силой, и только прочные стены убежищ способны защитить жизнь. Поэтому ГСЧС в очередной раз призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, немедленно забирать детей, направляться в ближайшее укрытие и оставаться там до сигнала "Отбой", — отметили спасатели.

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Жильцы поврежденного дома Фото: ГСЧС

Поврежден трехэтажный жилой дом в одном из районов города, а также автомобили жителей.

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко также прокомментировал последствия очередного вражеского удара по Одессе, отметив, что помимо жилых домов и автомобилей были повреждены жилые дома, религиозные и дошкольные учреждения, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, Фокус писал о ракетном ударе россиян по Одессе.

Ранее в тот же день россияне уже атаковали Одессу. В результате обстрела были повреждены учебное заведение и АЗС.