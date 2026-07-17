Атака на Одесу: мати загинула на очах у дітей (відео)

Станом на 07:00 і від ночі триває ліквідація наслідків учорашньої ракетної атаки по Хаджибейському району. Двоє людей загинули, восьмеро отримали поранення.

Атака почалась близько 23:00 16 червня. Тоді місцева влада повідомила про кілька влучань. Було пошкоджено 11 житлових будинків, а Сергій Лисак, начальник Одеської міської військової адміністрації, повідомив про загиблих.

"Під час цієї ворожої атаки у парку гуляла мати з дітьми, і, на превеликий жаль, жінка загинула на місці, тоді як діти залишилися живими", — згодом уточнили рятувальники.

Росіяни вбили жінку на очах її дітей Фото: ДСНС

На місці трагедії працювали психологи ДСНС, які надавали психологічну допомогу дітям та іншим очевидцям

"Цей трагічний випадок у парку є болючим нагадуванням про те, що безпечних місць на відкритому просторі під час повітряної тривоги не існує, адже уламки ракет та вибухова хвиля мають руйнівну силу, і лише міцні стіни сховищ здатні захистити життя. Тому ДСНС вкотре закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, негайно брати дітей, прямувати до найближчого укриття і залишатися там до сигналу "Відбій", - зазначили рятувальники.

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Мешканці пошкодженого будинку Фото: ДСНС

Пошкоджено триповерховий житловий будинок в одному з районів міста, а також автівки громадян.

Заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко також прокоментував наслідки чергового ворожого удару по Одесі, зазначивши, що окрім житлових будинків та автомобілів пошкоджено житлові будинки, релігійний та дошкільний заклади та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, Фокус писав про ракетну атаку росіян по Одесі.

Раніше цього дня росіяни вже атакували Одесу. Внаслідок обстрілу було пошкоджено навчальний заклад та АЗС.