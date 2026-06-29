Погиб во время эвакуации: в 108-й бригаде ТрО назвали причину смерти офицера Баштового, — СМИ

Командование 108-й отдельной бригады территориальной обороны прокомментировало обстоятельства гибели младшего лейтенанта Олега Баштового после того, как его семья заявила о длительном ожидании эвакуации и ненадлежащей помощи. В бригаде уверяют, что военный получил смертельные ранения уже во время эвакуации с боевых позиций.

В частности, в ответ на запрос издания "Радио Свобода" о гибели лейтенанта Олега Баштового в командовании 108-й отдельной бригады ТрО заявили, что информация о якобы отсутствии обеспечения военных, медицинской помощи и оставлении бойцов на произвол судьбы не соответствует действительности.

По словам командира воинской части А7036 Андрея Хоружного, подразделение регулярно снабжали водой, продуктами и медикаментами. Он уточнил, что из-за сложной ситуации на передовой необходимые грузы доставляли с помощью беспилотников.

В бригаде также пояснили, что после ранения Олег Баштовый не остался без помощи. К группе, в которой он находился, смог добраться боевой медик. Он оказал офицеру первую помощь, обработал раны и наложил турникеты, после чего было принято решение об эвакуации.

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Впрочем, из-за невозможности использовать транспорт эвакуационная группа была вынуждена двигаться пешком. По пути военные попали на участок, который российские войска заминировали дистанционно. В результате взрыва Олег Баштовый получил ранения, несовместимые с жизнью. Также пострадали еще несколько военнослужащих, участвовавших в эвакуации. По информации командира, они получили осколочные ранения различной степени тяжести.

В командовании добавили, что раненые в настоящее время находятся в укрытии, их состояние стабильное, а подготовка к дальнейшей эвакуации на автотранспорте продолжается.

Что говорит семья погибшего

Согласно официальной информации, 24 июня "Радио Свобода" опубликовало материал, в котором жена военного Рената Коринна рассказала, что её муж после тяжёлого ранения более недели ждал эвакуации. По её словам, он лишился руки, получил тяжёлые ожоги лица, шеи и других частей тела. Семья утверждала, что неоднократно обращалась к командованию бригады, Министерству обороны, Генеральному штабу и военному омбудсмену, однако, по их мнению, надлежащей помощи военнослужащему так и не оказали.

В том же репортаже родственники других бойцов 108-й бригады заявляли, что отдельные подразделения находятся на позициях более 100, а местами и более 150 дней без ротации. Они также сообщали о нехватке воды, еды и медикаментов и утверждали, что из-за сложных условий военным приходилось выживать, используя для этого дождевую воду.

В то же время в Офисе военного омбудсмена журналистам сообщили, что знают о ситуации в 108-й бригаде. Там отметили, что проблема несвоевременной ротации носит системный характер и касается не только этого подразделения. В целом проведение ротаций часто затрудняется активностью российских дронов, погодными условиями и другими объективными факторами.

Напомним, в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" расследуются возможные случаи насилия, злоупотребления властью и небоевых смертей военнослужащих. По словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, ситуация в подразделении свидетельствует о системных проблемах в управлении.

Также Фокус писал, что в полку "Скала" прокомментировали случаи смерти мобилизованных военнослужащих, скончавшихся вскоре после начала службы. В подразделении заявили, что у части бойцов якобы были скрытые тяжелые заболевания, не выявленные во время ВЛК, а один из военнослужащих, по версии полка, получил смертельные травмы после падения с сосны при попытке самовольно покинуть часть.