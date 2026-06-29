Загинув під час евакуації: у 108-й бригаді ТрО розповіли причину смерті офіцера Баштового, — ЗМІ

Командування 108-ї окремої бригади територіальної оборони прокоментувало обставини загибелі молодшого лейтенанта Олега Баштового після того, як його родина заявила про тривале очікування евакуації та неналежну допомогу. У бригаді запевняють, що військовий зазнав смертельних поранень уже під час евакуації з бойових позицій.

Зокрема, у відповідь на запит видання "Радіо Свобода" щодо загибелі лейтенанта Олега Баштового в командуванні 108-ї окремої бригади ТрО заявили, що інформація про нібито відсутність забезпечення військових, медичної допомоги та залишення бійців напризволяще не відповідає дійсності.

За словами командира військової частини А7036 Андрія Хоружного, підрозділ регулярно забезпечували водою, продуктами та медикаментами. Він уточнив, що через складну ситуацію на передовій необхідні вантажі доставляли за допомогою безпілотників.

У бригаді також пояснили, що після поранення Олег Баштовий не залишився без допомоги. До групи, в якій він перебував, зміг дістатися бойовий медик. Він надав офіцеру першу допомогу, обробив рани та наклав турнікети, після чого було ухвалено рішення про евакуацію.

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Утім, через неможливість використати транспорт евакуаційна група була змушена рухатися пішки. Під час маршруту військові потрапили на ділянку, яку російські війська дистанційно замінували. Внаслідок вибуху Олег Баштовий отримав поранення, несумісні з життям. Також постраждали ще кілька військовослужбовців, які брали участь в евакуації. За інформацією командира, вони зазнали уламкових поранень різного ступеня тяжкості.

У командуванні додали, що поранені нині перебувають в укритті, їхній стан стабільний, а підготовка до подальшої евакуації автотранспортом триває.

Що каже родина загиблого

До офіційної інформації, 24 червня "Радіо Свобода" оприлюднило матеріал, у якому дружина військового Рената Корінна розповіла, що її чоловік після тяжкого поранення понад тиждень чекав на евакуацію. За її словами, він втратив руку, зазнав важких опіків обличчя, шиї та інших частин тіла. Родина стверджувала, що неодноразово зверталася до командування бригади, Міністерства оборони, Генерального штабу та військового омбудсмена, однак, на їхню думку, належної допомоги військовому так і не надали.

У тому ж сюжеті родичі інших бійців 108-ї бригади заявляли, що окремі підрозділи перебувають на позиціях понад 100, а подекуди й понад 150 днів без ротації. Вони також повідомляли про нестачу води, їжі та медикаментів і стверджували, що через складні умови військовим доводилося виживати, та використовувати для цього дощову воду.

Водночас в Офісі військового омбудсмена журналістам повідомили, що знають про ситуацію в 108-й бригаді. Там зазначили, що проблема несвоєчасної ротації має системний характер і стосується не лише цього підрозділу. В цілому, проведення ротацій часто ускладнюється активністю російських дронів, погодними умовами та іншими об'єктивними факторами.

Нагадаємо, у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" розслідують можливі випадки насильства, зловживання владою та небойових смертей військовослужбовців. За словами військової омбудсманки Ольги Решетилової, ситуація у підрозділі свідчить про системні проблеми в управлінні.

Також Фокус писав, що у полку "Скеля" прокоментували смерті мобілізованих військових, які померли невдовзі після початку служби. У підрозділі заявили, що частина бійців нібито мала приховані важкі захворювання, не виявлені під час ВЛК, а один із військовослужбовців, за версією полку, дістав смертельні травми після падіння із сосни під час спроби самовільно залишити частину.