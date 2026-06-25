Підозрілі смерті в "Скелі": омбудсманка пропонує розділити штурмовий полк

Військова омбудсманка Ольга Решетилова запропонувала реорганізувати 425-го окремий штурмовий полк "Скеля", адже він розміром із дивізію, але управляється штатом полку, що, за її словами, "нереально" і навіть при бажанні проконтролювати все неможливо.

За словами омбудсманки, вона вже обговорювала це питання з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Останній також вважає, що ситуація в ОШП може змінитися, якщо у окремих штурмових підрозділів буде власний командувач. Про "Скелю" Ольга Решетілова написала у соцмережах.

Пост Ольги Решетилової

"Я незмінно вважаю, що створення окремого виду військ призведе до масштабування негативних практик і порушень прав людини. З моєї точки зору оптимальним було б створення окремих штурмових підрозділів у кожному корпусі. Це б дозволило командиру корпусу здійснювати контроль і формувати культуру поведінки, дисципліну в підрозділі", – зазначила Ольга Решетилова.

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Окремою проблемою омбудсманка назвала мобілізацію людей із наркозалежностями. За її даними, у "Скелі" близько двох тисяч військовослужбовців.

"Згідно з наказом, вони є непридатними до служби, у виключних випадках – обмежено придатні. Але вони точно не мають перебувати у штурмових підрозділах", – вважає правозахісниця.

Решетилова зазначила, що було скликано термінову міжвідомчу нараду. Наразі триває робота, проводяться дослідження, з якими видами залежностей люди можуть служити та як надати доступ ВЛК до відповідних даних: "Але, на жаль, мобілізація людей з залежностями триває, і це стає проблемою багатьох підрозділів, не тільки "Скелі".

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" – що відомо

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" був створений у 2022 році як окремий батальйон розвідки "Скала" (назву підрозділ отримав від позивного командира Юрія "Скали" Гаркавого). До 2025 це був 425-й окремий штурмовий батальйон "Скала", а сьогодні – це ОШП "Скеля".

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо порушень у штурмовому полку "Скеля" через оприлюднені в медіа факти про насильство, зловживання владою та десятки небойових смертей серед військовослужбовців цього ОШП.

Ольга Решетилова зазначила, що про "складну ситуацію" в 425 ОШП "Скеля" вона дізналася ще навесні минулого року.

"Спочатку був побитий журналіст, який був переведений на службу до 425 ОШП, потім побитий капелан суміжної бригади, потім ціле управління батальйону, який переформовували в 425 ОШП. І якщо перші два випадки ще можна було трактувати як непорозуміння і конфлікти (хоча як мінімум по капелану було відкрито кримінальне провадження), то після побиття комбата і начальників служб батальйону стала очевидна системність", – зазначає Решетилова, але підкреслює, що "Скеля" - великий підрозділ, де "є багато достойних бойових солдатів, сержантів і офіцерів, які не мають стосунку до того, що відбувається".

У 2025 році Решетилова разом з представниками Офісу Президента була на полігоні 425 ОШП, також перевірку силами Військової служби правопорядку призначив Головком. З полку забрали 22 військовослужбовця, які дали свідчення про побиття, підтверджені поліграфом. Разом з фахівцями з ВСП вдалося ідентифікувати групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. Але Решетилова каже, що керівництвом ВСП не були вжиті відповідні заходи ні щодо притягнення цієї групи людей до відповідальності і не було нічого зроблено для того, щоб подібне не відбувалось у майбутньому.

"Тоді за підсумками перевірки ВСП було призначено службове розслідування Командуванням Сухопутних військ, і вже за його підсумками пішло повідомлення на правоохоронні органи про вчинення правопорушення. Результату розслідування досі немає", - написала правозахисниця. Вона намагалась покращити ситуацію у підрозділі своїми силами, але підкреслює, що не може зробити роботу за правоохоронні органи і не може прийняти управлінські рішення.

Скандал із 425-м окремим штурмовим полком "Скеля" – реакція Масі Найєма

Ветеран Масі Найєм також опублікував пост, в якому проаналізував заяви Ольги Решетилової та командування ОШП. Він виявив невідповідності із позицією "Скелі" та військового омбудсмена та зазначив, що є підтвердження:

фактів побиттів;

фактів знущань;

системність проблеми;

наявність групи інструкторів, причетних до порушень;

необхідність зовнішнього втручання.

Пост Масі Найєма

Тепер він закликає відреагувати Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань і розповісти, кому повідомлено про підозру і на якій стадії справи.

Також є питання до Військової служби правопорядку: чому після виявлення групи інструкторів не були своєчасно вжиті заходи?

До Командування Сухопутних військ — які висновки службового розслідування?

І, звичайно, до командування 425 ОШП "Скеля" — хто конкретно усунутий, покараний або звільнений після всіх цих перевірок?

"Чим швидше буде реакція - тим сильніше будемо ми як держава", — резюмував Масі Найєм.

Фокус розповідав про ситуацію із полком "Скеля" та про те, чому виникла така проблема та як її вирішувати.

Нагадаємо, ще наприкінці березня у полку "Скеля" було зафіксовано 26 небойових смертей.