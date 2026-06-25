Подозрительные смерти в "Скеле": омбудсмен предлагает разделить штурмовой полк

Военный омбудсмен Ольга Решетилова предложила реорганизовать 425-й отдельный штурмовой полк "Скеля", ведь он по численности сравним с дивизией, но управляется штабом полка, что, по её словам, "нереально" и даже при желании проконтролировать всё невозможно.

По словам омбудсмена, она уже обсуждала этот вопрос с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Последний также считает, что ситуация в ОШП может измениться, если у отдельных штурмовых подразделений будет собственный командир. О "Скеле" Ольга Решетилова написала в соцсетях.

Пост Ольги Решетиловой

"Я неизменно считаю, что создание отдельного рода войск приведет к расширению масштабов негативных практик и нарушений прав человека. С моей точки зрения, оптимальным было бы создание отдельных штурмовых подразделений в каждом корпусе. Это позволило бы командиру корпуса осуществлять контроль и формировать культуру поведения и дисциплину в подразделении", – отметила Ольга Решетилова.

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Отдельной проблемой омбудсмен назвала мобилизацию людей с наркозависимостью. По ее данным, в "Скеле" насчитывается около двух тысяч военнослужащих.

"Согласно приказу, они признаны негодными к службе, в исключительных случаях — ограниченно годными. Но они точно не должны находиться в штурмовых подразделениях", — считает правозащитница.

Решетилова отметила, что было созвано экстренное межведомственное совещание. В настоящее время ведется работа, проводятся исследования, касающиеся того, с какими видами зависимостей люди могут служить и как предоставить ВЛК доступ к соответствующим данным: "Но, к сожалению, мобилизация людей с зависимостями продолжается, и это становится проблемой для многих подразделений, не только для "Скалы".

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" — что известно

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" был создан в 2022 году как отдельный разведывательный батальон "Скала" (название подразделение получило от позывного командира Юрия "Скалы" Гаркавого). До 2025 года это был 425-й отдельный штурмовой батальон "Скала", а сегодня — это ОШП "Скеля".

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в связи с нарушениями в штурмовом полку "Скеля" из-за обнародованных в СМИ фактов о насилии, злоупотреблении властью и десятках небоевых смертей среди военнослужащих этого ОШП.

Ольга Решетилова отметила, что о "сложной ситуации" в 425-м ОШП "Скеля" она узнала ещё весной прошлого года.

"Сначала избили журналиста, которого перевели на службу в 425-й ОШП, затем избили капеллана соседней бригады, а потом — целое управление батальона, который переформировали в 425-й ОШП. И если первые два случая ещё можно было трактовать как недоразумения и конфликты (хотя, по крайней мере, в отношении капеллана было возбуждено уголовное дело), то после избиения комбата и начальников служб батальона стала очевидна системность", – отмечает Решетилова, но подчеркивает, что "Скеля" — крупное подразделение, где "есть много достойных боевых солдат, сержантов и офицеров, которые не имеют отношения к происходящему".

В 2025 году Решетилова вместе с представителями Офиса Президента посетила полигон 425-го ОШП; кроме того, Главком поручил провести проверку силами Военной службы правопорядка. Из полка забрали 22 военнослужащих, которые дали показания об избиениях, подтвержденные полиграфом. Вместе со специалистами из ВСП удалось идентифицировать группу инструкторов, организующих издевательства на полигонах. Однако Решетилова утверждает, что руководством ВСП не были приняты соответствующие меры ни по привлечению этой группы людей к ответственности, ни по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

"Тогда по итогам проверки ВСП Командованием Сухопутных войск было назначено служебное расследование, и уже по его итогам в правоохранительные органы было направлено сообщение о совершении правонарушения. Результатов расследования до сих пор нет", — написала правозащитница. Она пыталась улучшить ситуацию в подразделении своими силами, но подчеркивает, что не может выполнять работу правоохранительных органов и не может принимать управленческие решения.

Скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" — реакция Маси Найема

Ветеран Маси Найем также опубликовал пост, в котором проанализировал заявления Ольги Решетиловой и командования ОШП. Он обнаружил несоответствия с позицией "Скеля" и военного омбудсмена и отметил, что есть подтверждения:

фактов избиений;

фактов издевательств;

системный характер проблемы;

наличие группы инструкторов, причастных к нарушениям;

необходимость внешнего вмешательства.

Пост Маси Найема

Теперь он призывает Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований отреагировать и сообщить, кому предъявлено подозрение и на какой стадии находится дело.

Также возникает вопрос к Военной службе правопорядка: почему после выявления группы инструкторов не были своевременно приняты меры?

К командованию Сухопутных войск — каковы выводы служебного расследования?

И, конечно, к командованию 425 ОШП "Скеля" — кто конкретно отстранен, наказан или уволен после всех этих проверок?

"Чем быстрее будет реакция — тем сильнее станем мы как государство", — подытожил Маси Найем.

"Фокус" рассказал о ситуации с полком "Скеля", а также о том, почему возникла эта проблема и как её решать.

Напомним, ещё в конце марта в полку "Скеля" было зафиксировано 26 небоевых смертей.